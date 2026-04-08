Com continuar obtenint fins a 40 cèntims per litre de descompte fins al 3 de maig

Els conductors que facin servir l'app Waylet per pagar el seu repostatge obtindran estalvis en saldo, l'import del qual dependrà de les energies que tinguin contractades amb Repsol.
Qualsevol estalvi compta en un escenari de preus a l'alça pel conflicte al Pròxim Orient. Fins al proper 3 de maig inclòs, els conductors espanyols podran continuar beneficiant-se dels descomptes en combustibles de Repsol, que van començar a aplicar-se abans de Setmana Santa, i acumular saldo cada vegada que repostin en alguna de les seves més de 3.300 estacions de servei.
Per beneficiar-se d'aquests descomptes, només cal tenir instal·lada al mòbil l'aplicació Waylet, l'app gratuïta de Repsol, que està dissenyada per facilitar el dia a dia dels seus 10 milions d'usuaris, i permet pagar a les seves estacions i gestionar múltiples serveis des d'un únic entorn. En utilitzar-la per abonar el seu repostatge, un conductor veurà duplicat l'estalvi que obté per ser client de la companyia, l'import del qual dependrà del nombre d'energies que tingui contractades.
Només per ser usuari de Waylet, en lloc dels 5 cèntims habituals, rebrà 10 cèntims per litre en saldo. Si, a més, té contractada la llum amb Repsol, el seu estalvi es duplicarà de 10 a 20 cèntims per litre. I aquells qui comptin amb altres serveis i energies de la companyia poden assolir un estalvi de fins a 40 cèntims per litre. Un benefici pràctic per a milers de conductors que busquen estalviar en el seu repostatge.
Els descomptes poden ser superiors fins i tot si tenen contractats altres productes addicionals amb la companyia. En concret, aquells que disposin de la nova targeta Waylet podran obtenir 45 cèntims per litre, una xifra que pot arribar fins als 50 cèntims per litre si han contractat la seva assegurança de llar o cotxe a través de la pàgina web de Repsol.
Tots aquests descomptes són possibles gràcies a la proposta de Repsol que permet unificar en un sol proveïdor els consums energètics de la llar i la mobilitat: combustible, electricitat, calefacció, energia solar i mobilitat elèctrica. En formar part d'aquest ecosistema, els clients tenen la comoditat de comptar amb una oferta multienergètica única, i el benefici d'acumular saldo i multiplicar la seva capacitat d'estalvi de manera senzilla a través de Waylet.
L'extensió dels descomptes també beneficia dos dels col·lectius més exposats a l'encariment del combustible en les últimes setmanes: autònoms i transportistes. A través de Solred, la targeta professional de Repsol, que compta amb més de 250.000 clients i 2 milions de targetes actives, aquests professionals podran continuar gaudint d'un descompte addicional de 5 cèntims per litre, acumulable a les seves bonificacions habituals. Un impuls per a aquells qui mantenen en marxa l'activitat econòmica del país.
En un moment de pressió sobre el preu del combustible, els descomptes s'han convertit en un factor clau per a molts conductors. No és la primera vegada que passa: ja va ocórrer durant la guerra d'Ucraïna i torna a succeir ara pel conflicte al Pròxim Orient. En ambdues ocasions, Repsol va demostrar el seu compromís amb la societat espanyola, activant descomptes que permeten als conductors estalviar cada vegada que reposten a les seves estacions de servei.
Waylet s'ha convertit en una de les aplicacions més destacades del mercat de pagaments digitals, en permetre pagar de forma ràpida i segura a les més de 3.300 estacions de servei de Repsol i gestionar múltiples serveis des d'un únic entorn. Un dels seus principals avantatges és que cada compra realitzada genera saldo, l'import del qual depèn de les energies que el client tingui contractades amb la companyia, i que després es pot bescanviar en les següents compres i en les factures de llum, gas i energia solar. A través de Waylet es pot repostar sense passar per caixa, gestionar la recàrrega d'un vehicle elèctric en instal·lacions de Repsol i punts interoperats, adquirir serveis de rentat i aspirat Repsol Klin, abonar tiquets d'estacionament regulat en 32 localitats i més de 46 pàrquings privats, i comprar en una àmplia xarxa de comerços físics i online.