Transport públic a Espanya: el viatge cap a la descarbonització

La transició cap a la sostenibilitat en el transport es posa de manifest tenint en compte el nombre de propostes que s'estan treballant. Alternatives energètiques i noves regulacions que han de fer evolucionar la mobilitat i impulsar l'ús del transport públic. Aquest és el cas, per exemple, de la bateria de mesures que el Govern va aprovar l'agost passat per afavorir el transport públic, en què, entre altres coses, articula la gratuïtat dels serveis de Cercanías, Rodalies i Mitja Distància convencionals, cosa que beneficiat 1,5 milions d'usuaris.

El sector de l'energia també és més actiu que mai davant el repte de la descarbonització. Actualment, s'estudien gairebé tantes solucions energètiques com mitjans de transport, tot i que el cert és que els últims mesos les ciutats espanyoles han estat l'escenari de moltes iniciatives que deixen entreveure quins seran els pilars que impulsaran la mobilitat urbana a mitjà i llarg termini.

En algunes es comencen a recuperar mitjans com el tramvia i ja s'apliquen mesures d'eficiència energètica al transport públic més freqüent (autobús, metro o taxi) que ja es propulsa gràcies a innovacions com els combustibles renovables, l'hidrogen o l'electricitat.

El bus, pilar de la mobilitat urbana

L'autobús és el mitjà de transport públic preferit pels espanyols, per la qual cosa el canvi de paradigma energètic serà crític per apropar-nos a l'objectiu de reducció d'emissions. "Per poder transicionar els propers anys a zero emissions, lògicament farem inversions en flota nova, però també per a la flota actual que tenim ens agradaria tenir solucions complementàries, com pot ser el cas de biocombustibles", remarca Miguel Ángel Alonso, director general de la divisió de Manteniment i Compres d'Alsa, una de les principals operadores del sector.

En aquesta línia, l'estiu passat la companyia va posar en marxa una prova pilot amb biocombustible avançat a la ciutat de Bilbao. Durant quatre mesos, dotze autobusos de la flota de Bilbobus van funcionar amb un biocombustible 100% renovable subministrat per Repsol, fet que va suposar una reducció aproximada de 300 tones de CO 2 mentre l'experiència va estar activa.

Els combustibles renovables es poden utilitzar en qualsevol vehicle que ja existeix, evitant el desenvolupament de nova tecnologia i la renovació de la flota.

Un altre exemple el trobem en la ruta entre Saragossa i Cuarte de Huerva on el Govern d'Aragó recorre al biogàs (en concret, biometà procedent de purins) en dos dels autobusos que cobreixen el trajecte que fan servir prop de 500.000 viatgers cada any.

La capital aragonesa també planteja posar en marxa autobusos autònoms com una alternativa complementària de mobilitat sostenible. Per això, ha arrencat un projecte de transport autònom (en alguns trams, els autobusos circularan sense conductor) que desenvoluparà els propers dos anys dins del model integral del seu Ajuntament dirigit a crear una ciutat zero emissions. Els experts defensen que l’ús de la Intel·ligència Artificial promou una conducció autònoma eficient que redueix el consum energètic i el desgast d’alguns components, com els frens.

El metro i el taxi, cada cop més sostenibles

El metro es troba en segona posició en el rànquing dels mitjans de transport públic més usats pels espanyols, i com no podia ser altrament, també compta amb noves solucions d'energia i mobilitat. Un exemple és la nova línia 11 del metro de Madrid, que està plantejant l'ús de la calor residual de les infraestructures del subsòl per recuperar-la com a energia renovable per primera vegada a Espanya o als suburbans de Barcelona, Bilbao o Màlaga, que ja consumeixen anualment uns 275 GWh d’electricitat procedents íntegrament de fonts renovables.

Un altre dels sectors que tradicionalment han estat més actius a l'hora de buscar combustibles alternatius és el del taxi. A Madrid, la Federació Professional del Taxi permetrà als conductors utilitzar vehicles impulsats per hidrogen, a un cost competitiu sense desemborsaments inicials. En aquest sentit, els 15.000 taxistes autònoms de Madrid es poden acollir a la línia d'ajuts de l'Executiu regional per a la mobilitat elèctrica i, alhora, sumar-se al 10% d'ajuda extra que s'ofereix a taxis i VTC.

El projecte, que pretén descarbonitzar progressivament el transport urbà de la capital, té com a objectiu substituir un mínim de 1.000 taxis en tan sols quatre anys i comptarà amb una inversió de 100 milions procedents dels fons europeus contemplats al pla d'ajudes Next Generation.

El primer tren dual hidrogen-elèctric, el 2023

El transport sense emissions també arriba per a rodalies i trens de mitjana distància. Al nostre país, Talgo lidera les investigacions amb el tren 'Vittal-One' que utilitza piles d'hidrogen. Repsol col·labora en el projecte subministrant l'hidrogen que es fa servir per alimentar els sistemes de propulsió. A més, la tecnologia del comboi es complementa amb bateries que incrementen l'acceleració disponible en les arrencades, aprofitant les frenades del tren per recarregar-se.

El 'Vittal-One' pot circular per vies no electrificades i sense necessitat d'instal·lar catenària ni de fer cap altre tipus d'obres d'adaptació

Aquest tren és una solució que no necessita desenvolupaments d'infraestructura addicionals, cosa que beneficia de manera especial aquelles regions connectades amb línies ferroviàries secundàries que encara no han estat electrificades.

Totes aquestes propostes són tan sols alguns exemples del que està passant al país. Espanya s'enfronta al desafiament de reduir la dependència dels combustibles tradicionals en el transport públic instaurant noves alternatives energètiques que facin possible una mobilitat més respectuosa amb el planeta. El transport dels ciutadans està cridat a jugar un paper clau en la transició energètica, en què la innovació i la col·laboració publicoprivada hauran d'anar de la mà.