Alfonso Jiménez i David Fermiñán

Compartim visió

Alfonso Jiménez, president de Cascajares i David Fermiñán, Director Oficina de Grans Empreses Castella de Banc Sabadell.

¿Què vol dir rebre el Premi Empresari de l'Any?

Alfonso Jiménez Jo soc de Zamora en els meus orígens. La meva infància i adolescència les vaig passar a Zamora, les meves primeres experiències com a emprenedor les vaig tenir en terres zamoranes. Estimo aquesta província i després de tot el que ha passat amb la serra de la Culebra i amb la meva empresa amb els incendis del 2022 a la serra i del 2023 de Cascajares ha fet que m'uneixi encara més a aquesta fantàstica terra. El projecte de repoblar una petita part de la serra de la Culebra em motiva molt com a símbol de tornar a la terra que em va veure néixer com a persona i com a empresari. Que Zamora em premiï és un gran orgull i satisfacció.

¿En què es distingeix Cascajares d'altres empreses del sector? ¿Com definiria el servei de Banc Sabadell a Castella i Lleó?

Alfonso Jiménez CASCAJARES és una empresa més de tantes companyies agroalimentàries que hi ha a Castella i Lleó. Ens llevem cada dia amb la il·lusió de fer bé les coses i créixer a poc a poc per crear valor, riquesa i ocupació per a la nostra terra. Concretament a CASCAJARES intentem ser molt innovadors i apostar per la qualitat per intentar adaptar-nos a un entorn contínuament en canvi.

David Fermiñán David Fermiñán: El bon servei és part de l'ADN de Banc Sabadell, així com la professionalitat i la proximitat als nostres clients. En el dia a dia els nostres equips s'esforcen a estar al costat dels empresaris aportant solucions als seus reptes financers i acompanyant-los en el creixement i la internacionalització.

¿Com es va iniciar l'empresa, quina va ser la idea primigènia? En el cas de Banc Sabadell, ¿quina és la seva història a la zona?

Alfonso Jiménez Alfonso Jiménez: CASCAJARES va néixer a Granja de Moreruela, a pocs metres del monestir de Santa Maria de Moreruela. Jo era un nen inquiet i el petit d'una família de 10 fills que criava els seus capons per a consum familiar i, de passada, en venia alguns a certs restaurants. Quan vaig fer 19 anys el cor va poder més que el cap i vaig criar 1000 capons, això era 10 vegades més de la venda que tenia. Aviat em vaig adonar que tenia un problema, ja que la producció era desproporcionada respecte a la venda i que no trigant m'arruïnaria, ja que no tenia recursos econòmics per criar tants capons. Quan la ruïna era inevitable, vaig decidir ficar-los en conserva imitant els productors d'ànec a França. Allò em va salvar, ja que vaig deixar d'alimentar aquests animals i vaig aconseguir ràpidament arribar a nous clients. Allò va ser el germen del que avui és l’empresa de la meva vida.

David Fermiñán La història de Banc Sabadell a Castella i Lleó també és una història centenària. Cal no oblidar que dues de les nostres oficines ja han complert 100 anys en aquesta terra, sense anar més lluny aquí a Zamora igual que a Palència, i la nostra vocació és complir 100 anys més prestant un gran servei als empresaris i la societat castellana i lleonesa en conjunt.

¿Quines són les matèries primeres de Cascajares i com es tracten?

Alfonso Jiménez CASCAJARES fa principalment carns cuinades al buit amb salsa o sense. Les seves salses i guarnicions també són part de la nostra oferta. En definitiva, som especialistes del segon plat. Solucions gastronòmiques bones, sanes i molt fàcils de preparar per qualsevol persona sense necessitat de tenir coneixements culinaris.

¿On triomfen més els productes de Cascajares?

Alfonso Jiménez CASCAJARES ven dos terços de la producció fora d'Espanya. El mercat nord-americà i europeu són grans clients per a nosaltres. A Espanya tenim un gran mercat de venda a restaurants per al sector de càtering i banquets, cadenes de restaurants, hotels… Però també venem molt a les millors botigues i al nostre canal en línia www.cascajares.com

Estar durant molts anys als seus respectius sectors, ¿què els ha ensenyat?, ¿què han après en tots aquests anys de servei?

Alfonso Jiménez Que cal pensar a llarg termini. Cal pujar l'escala esglaó a esglaó i no agafar l'ascensor. Hem de construir sempre pensant en la qualitat i la innovació. Si volem anar molt de pressa i pujar per l’ascensor arribarem ràpid molt alt, però ens arruïnarem deixant gent pel camí.

David Fermiñán Sens dubte la part més gratificant de la nostra feina és estar al costat dels empresaris i escoltar-los diàriament, i això és així perquè n'aprenem, i no només sobre els seus sectors, les seves indústries o els seus projectes, sinó fonamentalment sobre els seus valors, esforç, perseverança, iniciativa emprenedora i compromís amb la societat i el territori.

Una lliçó recent va ser que no hi ha res assegurat, després de l'incendi que va patir la fàbrica, ¿com recorda aquest succés?

Alfonso Jiménez Jo ho he anomenat la gran cura d'humilitat. T'ajuda a adonar-te que a la vida s’ha de ser humil i prudent. En el millor moment, quan creus que ho tens tot, ve una desgràcia i ho perds. Això ens va passar a nosaltres. En el millor moment de la història de CASCAJARES, quan tot anava fenomenal i crèiem que érem invencibles, va arribar la cura d'humilitat amb el buldòzer i tornes al punt de sortida. Va ser dur, molt dur, però t'ajuda a tocar de peus a terra. Aquí t'adones que l'objectiu dels empresaris és sobreviure a l'adversitat, això va ser el que ens va motivar a seguir drets.

Es va recompondre en temps rècord, ¿com va ser el procés? ¿Què el va empènyer per seguir endavant?

Alfonso Jiménez Sí, l'objectiu era recuperar el negoci en temps rècord per no quedar-nos fora del mercat. I ho vam aconseguir gràcies al suport del nostre equip que ho va donar tot per trobar la millor solució al pitjor problema. Sens dubte, la propietat va tenir clar que havíem d'apostar econòmicament per tirar endavant, és el gran compromís que tenim els empresaris amb la societat, un compromís mutu que tenim amb els empleats, amb els clients, amb els proveïdors, amb la societat en general, i sobretot amb les nostres famílies que viuen del que fem i no els podíem fallar.

Hi ha la Fundació Cascajares igual que existeix la Fundació Sabadell, ¿és important per a una empresa tenir aquesta tasca social i un propòsit?

Alfonso Jiménez T'adones que hem tingut molta sort, a altres la vida no els ho ha posat tan fàcil. Per això volem compartir la nostra sort ajudant els que més ho necessiten ajudant-los a tenir una millor ocupabilitat. I que puguin ocupar a la societat el lloc que es mereixen tenint independència econòmica, bé treballant a Cascajares o en altres empreses.

David Fermiñán Efectivament a Banc Sabadell treballem impulsant projectes en l'àmbit de la cultura i les arts, i de la recerca i l'educació, a través de la Fundació i posem un interès especial en aquells que promouen el talent jove.

A través del suport a la investigació i l'educació, invertim en el futur de la societat per donar resposta a reptes complexos, impulsem el creixement econòmic, social i cultural del territori i promovem el talent i la innovació. Amb la promoció de la cultura i les arts, brindem oportunitats i recursos a joves artistes, contribuïm a l'enriquiment cultural de la societat i impulsem projectes de transformació social que permetin construir una societat més crítica, justa i inclusiva.

¿Quins són els vostres projectes de futur?

Alfonso Jiménez Volem consolidar el que hem aconseguit i ser encara millors, creant més ocupació i apostant per la qualitat i la innovació. Apostem molt de cara al futur pel canal digital, www.cascajares.com, on veiem una gran capacitat de creixement i d'arribar a les cuines de tot Espanya amb els nostres productes fàcils de cuinar.