¿Quins instruments poden utilitzar les empreses per finançar projectes sostenibles?
Les empreses i els autònoms que volen avançar en els reptes d'eficiència mediambiental, social i de bon govern (criteris ESG —Environmental, Social and Governance— per les sigles en anglès) poden accedir a múltiples opcions de finançament sostenible. Hi ha solucions per a tot tipus de projectes: eficiència energètica, transport net, innovació responsable o transició ecològica.
En aquest post analitzem alguns d'aquests instruments financers perquè tot tipus d'empreses, i fins i tot autònoms, puguin accedir a un finançament que els permeti invertir en projectes sostenibles. A més, pots consultar el webinar sobre Inversions sostenibles per al futur empresarial que tens disponible a Sabadell Hub Empresa que et proporcionarà més informació.
¿Què és el finançament sostenible per a empreses?
Es coneix com a finançament sostenible el tipus de finançament que permet canalitzar recursos cap a activitats empresarials que contribueixen a mitigar el canvi climàtic, millorar l'eficiència energètica, reduir la petjada de carboni o fomentar la inclusió social.
Aquest tipus de finançament empresarial està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU i combina tres pilars: viabilitat econòmica, impacte ambiental positiu i responsabilitat social.
Entre els instruments més utilitzats, destaquen els préstecs verds (Green Loan) i els bons verds (Green Bonds), destinats a finançar totalment o parcialment projectes amb un impacte ambiental positiu. Els bons verds són títols de deute que, normalment, emet l'empresa i permeten obtenir finançament directament d'inversors per desenvolupar projectes sostenibles, com les energies renovables. A més, són una alternativa de finançament a través de préstecs que ofereixen les entitats financeres. En l'àmbit social, hi ha productes equivalents orientats a iniciatives de desenvolupament socioeconòmic.
Tant els préstecs com els bons s'han d'estructurar seguint els principis establerts per la International Capital Market Association (ICMA) i la Loan Market Association (LMA), que garanteixen la traçabilitat i la transparència dels fons. Aquests principis s'articulen al voltant de quatre eixos fonamentals:
Destinació dels fons.
Procés d’avaluació i selecció de projectes.
Administració dels fons.
Informes periòdics de seguiment o reporting.
¿Quins beneficis aporta el finançament de projectes sostenibles?
Beneficis per a les empreses i autònoms
Millora de la imatge i reputació corporativa i del posicionament ESG.
Facilitat per a l'accés a finançament en condicions avantatjoses.
Compliment normatiu i anticipació a possibles regulacions futures.
Avantatge competitiu davant d'altres empreses.
Impuls a la innovació i eficiència operativa.
Beneficis per a la societat
Contribueix a una economia més verda i equitativa.
Promociona solucions sostenibles amb impacte real.
Genera ocupació en sectors clau per a la transició energètica.
Principals instruments de finançament sostenible per a empreses
Hi ha entitats financeres que ofereixen finançament específic a aquells autònoms o empreses que apostin pel desenvolupament de projectes sostenibles a través dels coneguts préstecs verds. Entre les principals alternatives destaquen:
-
Finançament per a projectes d'eficiència energètica
Línies de finançament dedicades a projectes de construcció i rehabilitació, millora d'il·luminació, adquisició de maquinària eficient i descarbonització industrial.
-
Finançament per a energies renovables
També cal destacar el finançament per a la implementació de solucions d’energia renovable (energia fotovoltaica, energia solar, energia hidroelèctrica o hidrogen verd).
-
Finançament per a solucions de mobilitat sostenible
Hi ha productes específics per finançar l'adquisició de vehicles comercials elèctrics o híbrids, de transport de mercaderies i persones amb baixes emissions o per a la implantació de tecnologies de mobilitat o emissions.
Per cobrir aquestes necessitats, les empreses tenen múltiples solucions de finançament com ara préstecs, lísing, també un altre tipus de solucions com el rènting, cadascun amb avantatges que s'adapten a les necessitats operatives i financeres de cada projecte.
¿És possible finançar projectes sostenibles a través de convenis oficials?
Hi ha fons estatals i autonòmics que permeten a les empreses i als autònoms aconseguir finançar projectes per mitjà de diferents línies de finançament i avals. Entre les més habituals hi ha les Línies ICO, que busquen impulsar el desenvolupament d'iniciatives d'empreses i autònoms per promoure'n el creixement alhora que es redueix l'impacte al medi ambient i es potencia la digitalització. Dues de les línies ICO més populars són:
ICO-MRR Verd / Impulsar la transició ecològica de l’empresa. Destinada a iniciatives de transport sostenible, eficiència energètica, energies renovables, descarbonització de la indústria, gestió de l'aigua, economia circular i adaptació al canvi climàtic.
ICO MRR Empreses i emprenedors / Reforçar la competitivitat i el creixement. Consisteix en préstecs per finançar l'adquisició de mobiliari, equipament informàtic o maquinària; així com per a l’adquisició de llicències o patents o per a la millora de la liquiditat de les empreses.
Optar per aquest tipus de finançament és una aposta estratègica que ajuda a impulsar el creixement empresarial alhora que es contribueix a un futur millor. Amb productes financers específics, suport institucional i oportunitats d’inversió responsable, les empreses poden alinear rendibilitat i sostenibilitat de forma estratègica
Si vols saber més sobre el finançament de projectes sostenibles, pot ser del teu interès aquest webinar: Inversions sostenibles per al futur empresarial - Sabadell Hub Empresa.
Inversions sostenibles per al futur empresarial
Si estàs interessat en temes d'inversions sostenibles o altres continguts d'actualitat que siguin pràctics i aplicables a la teva empresa, visita Sabadell Hub Empresa i descobreix tota l'agenda de webinars al teu abast.