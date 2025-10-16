El progrés es construeix plegats: Banc Sabadell i els Premis Empresa de l'Any a Múrcia
Com a banc, la nostra missió no es limita a oferir productes financers: volem ser un soci estratègic i un aliat estable
A la Regió de Múrcia sabem bé que el teixit empresarial és molt més que una estructura econòmica: és una actitud, una manera de mirar el futur, assumir riscos i crear oportunitats. Cada companyia que neix o creix aquí és un exemple de com pot transformar l'esforç la realitat de tota una comunitat. Per això, reconèixer públicament aquesta feina resulta fonamental. Els Premis Empresa de l'Any, organitzats per Banc Sabadell juntament amb Prensa Ibérica, neixen precisament amb aquest propòsit: posar en valor les empreses que representen millor la innovació, el compromís i la capacitat de generar progrés.
Per aquest motiu, aquests guardons són, sobretot, un acte de reconeixement col·lectiu a qui s'atreveix a emprendre, a innovar, a internacionalitzar-se, a arriscar quan toca fer-ho i a mantenir el rumb fins i tot en moments difícils. El que cada edició dels Premis posa en relleu és l'enorme pluralitat d'iniciatives que bateguen en el nostre teixit empresarial, diferents de mida i trajectòria, però unides per la mateixa voluntat d'aportar valor a la societat. Històries que posen cara al que moltes vegades s'explica en abstracte: el paper central de l'empresa com a motor de desenvolupament. I el més important, històries que neixen aquí, a Múrcia. Empresaris i empresàries, que amb el seu esforç converteixen aquesta terra en un territori competitiu, obert al món i orgullós de les arrels.
Per a Banc Sabadell, aquests premis tenen un significat especial. La nostra manera d'entendre la banca està profundament lligada a la realitat de cada territori on som presents. A la Regió de Múrcia fa dècades que acompanyem autònoms, pimes i grans empreses, i som plenament conscients que el seu èxit no és només el seu, sinó el de tots. Perquè quan una empresa creix, es reforça la comunitat; quan una pime s'expandeix, es generen oportunitats de feina; quan una iniciativa innovadora triomfa, s'obre un camí per a altres que vindran al darrere. Reconèixer els qui ho fan possible és, per tant, una manera de reforçar el nostre compromís com a entitat financera: estar al costat dels qui construeixen.
Múrcia és, a més, un exemple singular de com tradició i modernitat no són conceptes oposats, sinó forces complementàries que alimenten un mateix model de desenvolupament. Companyies consolidades i noves iniciatives conviuen, aportant equilibri i dinamisme a un teixit productiu que sap reinventar-se i anticipar-se als reptes. Els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell capturen precisament aquesta realitat diversa i donen visibilitat a la pluralitat de projectes.
En un context on les incerteses són moltes i els reptes complexos, posar en valor l'empresa és més necessari que mai. Necessitem exemples que ens recordin que és possible avançar amb responsabilitat, que la sostenibilitat no està renyida amb la rendibilitat, que la internacionalització no implica perdre identitat, que la innovació no és patrimoni d'uns quants sinó una actitud compartida. I els guardons compleixen aquesta funció: ens mostren amb noms i cognoms qui són aquests referents que marquen el camí.
I si les empreses tenen la capacitat d'inspirar i obrir camins, les entitats financeres que les acompanyem tenim l'obligació d'estar a la seva alçada. Com a banc, la nostra missió no es limita a oferir productes financers: volem ser un soci estratègic, un aliat estable, algú en qui confiar quan toca créixer, invertir, innovar o internacionalitzar-se. Això vol dir escoltar de prop, conèixer les necessitats reals, adaptar les nostres solucions i anticipar els desafiaments. Significa estar presents en el dia a dia de les companyies murcianes, amb proximitat, agilitat i un compromís ferm amb el seu desenvolupament. Els premis són, en aquest sentit, una extensió natural d'aquesta manera d'entendre la banca: reconèixer per continuar acompanyant, donar visibilitat per reforçar la confiança i celebrar els èxits.
Al llarg de la meva trajectòria he pogut comprovar com les empreses murcianes, grans i petites, comparteixen una mateixa actitud: no conformar-se, anar sempre més enllà. Aquesta inquietud es reflecteix en l'esforç constant per modernitzar processos, en l'obertura a nous mercats, en l'aposta pel talent, en la incorporació de criteris de sostenibilitat a l'estratègia de negoci. Tot això mereix ser explicat i projectat, perquè és també una manera d'inspirar les generacions següents.
En definitiva, aquests guardons són una invitació a mirar amb orgull el que es fa bé a la Regió. Són un recordatori que Múrcia té empreses capaces de competir a qualsevol lloc del món sense perdre la seva essència, que el talent local és capaç de generar innovació d'abast global, que la responsabilitat social i mediambiental pot anar de la mà del creixement econòmic. I també són un reflex de la identitat de Banc Sabadell: una entitat propera, compromesa i orientada al servei de les persones i les empreses.
A Banc Sabadell ens sentim orgullosos de contribuir a aquest reconeixement, però, per sobre de tot, ens sentim agraïts: agraïts a les empreses que cada dia ens recorden que el futur de Múrcia es construeix amb esforç i visió, agraïts a una societat que confia en nosaltres com a companys de viatge i agraïts a tots els que comparteixen la convicció que el progrés només és possible si ho fem junts. Perquè els Premis Empresa de l'Any no pertanyen únicament a les companyies guardonades ni a les entitats que els impulsem: són de tota la Regió de Múrcia, que a través seu projecta el millor de si mateixa.
Enhorabona a tots els premiats!