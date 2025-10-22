Assegurances per al teu negoci o franquícia: la importància d’estar ben protegit
Tenir la teva pròpia empresa suposa assumir responsabilitats operatives, legals i financeres que poden comprometre la continuïtat del negoci. En aquest context, comptar amb una assegurança adaptada a les necessitats de cada sector és clau.
La importància de comptar amb una bona assegurança
L’activitat d’una empresa està exposada a múltiples riscos que poden afectar tant el funcionament del negoci com la seva rendibilitat. Per exemple, un incendi, una inundació o un robatori poden paralitzar l’activitat del negoci i implicar pèrdues importants. Comptar amb les assegurances adequades no només protegeix els actius materials i la inversió, sinó que també reforça la tranquil·litat dels empleats i dels clients.
Avantatges de les assegurances per a negocis i franquícies
Protecció del negoci. Cobreix el local, el mobiliari, la maquinària i la mercaderia davant de danys, robatoris o sinistres.
Protecció de l'activitat. Una assegurança ofereix la possibilitat de fer front a un imprevist amb rapidesa per reprendre el desenvolupament del negoci amb agilitat.
Compliment normatiu. Algunes cobertures, com ara la responsabilitat civil, són obligatòries en determinats sectors, i poder comptar-hi ofereix protecció tant personal com patrimonial, davant de possibles reclamacions de tercers.
Cobertures per als empleats. Davant de possibles accidents, malalties o incapacitats.
Protecció de la imatge de marca. La protecció de les assegurances ofereix una imatge sòlida i aporta tranquil·litat als clients, proveïdors i empleats.
Principals assegurances per a autònoms, negocis i franquícies
Protecció del negoci, la maquinària i la mercaderia
Un negoci, especialment si opera des d’un local comercial, magatzem o espai industrial, requereix protecció sobre tots els béns que formen part de la seva activitat: instal·lacions, mobiliari, mercaderies i equips tècnics. Una assegurança multirisc per a comerços cobreix aquests actius davant d’incendis, robatoris, danys per aigua, vandalisme i responsabilitat civil, perquè l’empresa o l’autònom pugui recuperar la seva activitat com més aviat millor en cas de sinistre. A més, algunes pòlisses inclouen indemnitzacions per pèrdua de beneficis, fet que resulta molt important si el negoci es veu obligat a tancar temporalment.
Protecció per als teus empleats
Els empleats constitueixen un dels actius més importants a qualsevol negoci. Comptar amb assegurances que els protegeixin davant d’accidents laborals, malalties o situacions d’incapacitat no només és una qüestió legal, sinó que també reforça el compromís de l’empresa amb els seus treballadors i ajuda a impulsar-ne la fidelització. En aquest sentit, és interessant oferir als empleats dos tipus d’assegurances:
-
Assegurança de salut: Un plus molt valorat, ja que ofereix assistència mèdica tant primària com d'especialitat i urgències. Com a empresa, disposar d’una assegurança de salut per als empleats ajuda a reduir l’absentisme i agilitza els tractaments.
-
Assegurança de vida: Es tracta d’una assegurança que ofereix tranquil·litat tant als empleats com a les seves famílies en cas de defunció o invalidesa permanent.
Responsabilitat civil
En els negocis és habitual que hi hagi una interacció constant amb clients, proveïdors i empleats, fet pel qual la responsabilitat civil és una de les cobertures fonamentals. Aquesta protecció ajudarà l’autònom o empresari a evitar problemes legals i financers.
Qualsevol accident dins del local (per exemple, si un client pateix una caiguda) pot derivar en una reclamació legal amb conseqüències econòmiques. Comptar amb una pòlissa que inclogui la responsabilitat civil protegeix el negoci davant d’aquestes possibles reclamacions de tercers, ja que es fa càrrec de les indemnitzacions i dels costos legals. A més, els administradors de les empreses o els negocis amb un volum més gran estan exposats a possibles responsabilitats per decisions que prenen en l’exercici del seu càrrec, fet pel qual és important, en aquests casos, disposar d’una assegurança per a administradors i directius amb protecció patrimonial davant d’aquestes situacions.
En definitiva, disposar de les assegurances adequades sigui quina sigui la teva tipologia de negoci és una part essencial de l’estratègia de qualsevol empresa. La protecció davant de riscos operatius, legals i financers permet al responsable del negoci centrar-se en el creixement i la gestió de l’empresa amb tranquil·litat i seguretat. A Banc Sabadell, oferim assegurances amb cobertures dissenyades per a les necessitats particulars de cada negoci, que ajuden a consolidar la imatge de marca, augmentar la confiança dels clients i els empleats i garantir el desenvolupament de l’activitat davant d’un imprevist.
Assegura les teves vendes i protegeix el teu negoci en temps d'incertesa
sa el tema i vols aprofundir més en com assegurar les teves vendes i protegir el teu negoci en l’entorn actual, et convidem a veure el webinar disponible a Sabadell Hub Empresa. Allà també hi trobaràs altres continguts rellevants per a tu i la teva empresa. No t’ho perdis i descobreix-ne l'agenda.