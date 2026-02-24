Catalunya
Inici
El Periódico
Contingut audiovisual
Contingut audiovisual Gal·la Premis Empresa de l'Any El Periódico
Els millors moments de la gala.
Demetrio Carceller Arce, president executiu de DAMM, rep el premi Empresa de l'Any 2025, de mans de Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Josep Oliu, president del Banc Sabadell, i Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.
Demetrio Carceller Arce, president executiu de DAMM, rep el premi Empresa de l'Any 2025.
Tots els guardonats en els Premis Empresa de l'Any 2025 d'EL PERIÓDICO i Banc Sabadell.
El president Salvador Illa, durante su discurso en los Premios Empresa del Año 2025.
La consellera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, en el seu discurs d'agraïment del premi Empresària de l'Any 2025.
Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, rep el premi Empresària de l'any 2025.
Demetrio Carceller Arce, president de Damm, i Núria Cabutí, consellera delegada de Penguin Random House, amb els seus premis d'Empresa i Empresària de l'Any 2025.
Javier Moll, president de Prensa Ibérica, durant la seva intervenció en la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025, celebrada en el Palauet Casades.
Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, rep el vuitè guardó com a Empresària de l'Any. Fan lliurament del premi Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Josep Oliu, president de Banc Sabadell, i Josep Rull, president del Parlament de Catalunya. La cerimònia dels Premis Empresa de l'Any 2025 ha tingut lloc en el Palauet Casades de Barcelona.
Els principals guardonats de la nit, Demetrio Carceller Arce, president de Damm (Empresa de l'Any), i Núria Cabutí, consellera delegada de Penguin Random House (Empresària de l'Any), posen amb les seves distincions en el Palauet Casades. Els acompanyen Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; el president de la Generalitat, Salvador Illa; Javier Moll, president de Prensa Ibérica, i Josep Oliu, president de Banc Sabadell, durant la clausura dels Premis Empresa de l'Any 2025.
Intervenció d'Albert Sáez, director d'EL PERIÓDICO i director general de Continguts de Premsa Ibèrica, durant la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025, celebrada en el Palauet Casades.
Intervenció de Josep Oliu, president de Banc Sabadell, durant la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025 celebrada en el Palauet Casades.
Tots els guardonats en la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025.
Albert Campabadal, president de Grup Sifu, rep el premi Empresa amb Major Impacte Social. Lliuren el guardó Luis Nieves, president de Grup Nieves, i Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, durant la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025.
Ambient de la gala dels Premis Empresa de l'Any 2025.
Teresa Pueyo, CEO de Superlativa, recull el premi a Millor Startup de l'Any. Fan lliurament del guardó Yolanda Pérez, directora de Bstartup i HubEmpresa, i Sergi Guillot, director general d'EL PERIÓDICO.
Mireia de Mas i Anna Lloveras, cofundadores de Ocean Ecostructures, recullen el premi Empresa +Sostenible. Fan lliurament del guardó Alfonso Álvarez Villamarín, CEO de Cellnex Ibèria, i Mabel Mas, directora general d'EL PERIÓDICO.
Albert Dalmau, conseller de la Presidència, i José Alberto Carbonell, president del Port de Barcelona, lliuren el premi Empresa + Internacional en col·laboració amb el Port de Barcelona, a Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS.
Imatge del públic assistent a la gala.