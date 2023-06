Ramón do Casar, el somni que va il·luminar el millor vi d'Espanya

Contingut ofert per:





A les proximitats d'Ourense, a la vora del Miño, hi ha Ramón do Casar, celler que, entre altres reconeixements, pot presumir d'haver aconseguit el premi al Millor Vi d'Espanya el 2022, atorgat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Però per conèixer l'origen i les claus de l'èxit d'aquest celler familiar cal remuntar-se a unes quantes dècades, a mitjans del segle passat.

El somni d'un emigrant

Va ser exactament el 1955 quan el gallec Ramón González es va veure obligat a emigrar a les Amèriques a la recerca d'un futur millor. El seu destí va ser Veneçuela, país que, amb el pas dels anys, es va convertir en la segona pàtria de tota la família. A Trujillo, una localitat a 600 quilòmetres a l'oest de Caracas, Ramón va obrir un forn i amb els diners que guanyava va estalviar i va decidir comprar diverses terres i vinyes a la seva Galícia natal, on havia treballat sent un xaval. La seva il·lusió era tornar i muntar un celler.

Ja al nou segle van ser els seus tres fills, Moncho, Etelvino i Javier González Sabucedo, els encarregats de complir aquest somni que un dia el seu pare va imaginar. Imbuïts en l'esperit emprenedor de Ramón, van agrupar totes aquelles vinyes i en van adquirir de noves fins a aconseguir un total de 25 hectàrees per centrar-se en el món vitivinícola i reflotar un vi, el Ribeiro, símbol indissoluble de les belles terres gallegues. Per això, van comptar amb la confiança de Banco Santander que des del principi va creure en el projecte, com en el de tants agricultors i ramaders que dona suport al seu dia a dia.

Al principi, només produïen raïms per vendre'ls a cellers propers de la D.O. Ribeiro, però el 2013 va obrir finalment les portes el celler Ramón do Casar. Després d'anys de treball conscienciós, sempre recolzat en la tenacitat dels tres germans i en l'experiència de l'enòleg Pablo Estévez, Ramón do Casar s'ha convertit en un celler d'absoluta referència al mercat vitivinícola espanyol, amb capacitat de produir cinc varietats de vi i al voltant de 220.000 ampolles. Totes elles, per cert, amb etiquetes que reprodueixen estampes emotives sobre l'emigració gallega capturades per Alberto Martín.

El millor vi d´Espanya

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va destacar el Ramón do Casar Nobre 2020 com el Millor Vi del país de l'any passat dins dels seus Premis Aliments d'Espanya. A més, aquest vi, creat precisament en honor al patriarca de la família, mort el 2015, ja havia rebut altres reconeixements en certàmens com el Challenge International du Vin, el Decanter, el Mundus Vini, el Premi especial Vinofed o el VinEspaña. Un èxit, que servirà d'impuls per a la futura ampliació del celler i per a una expansió internacional que intentarà arribar al país que va acollir en Ramón i la família: Veneçuela.

Com a amants d'una terra que els va veure créixer, la sostenibilitat és molt present en el dia a dia de Ramón do Casar. El celler té processos d'economia circular implantats, tot i que els residus derivats de l'elaboració del seu vi són mínims. Així, un cop recollits, tracten els raspons per introduir-los a les vinyes com a adob; mentrestant, la llavor i la pell del raïm són venudes a una destil·leria per a l'elaboració d'orujos de Galícia.

Per arribar fins aquí, continuar creixent i continuar donant a conèixer el Ribeiro pel món, el celler ha comptat sempre amb el suport de Banco Santander. L'entitat va creure des del primer moment en aquest projecte convertint-se en un aliat indispensable i continuarà acompanyant els germans González Sabucedo en el seu projecte de futur.

Banco Santander, donant suport al sector agroalimentari

Ramón do Casar forma part dels més de 425.000 clients del sector agro als quals Banco Santander dona suport en el seu dia a dia a Espanya. Un suport que forma part del treball que fa anys que realitza l'entitat financera perquè aquest sector vagi de la mà dels canvis que tota societat experimenta. Així, el banc va aportar el 2022 més de 4.200 milions d'euros de finançament, cosa que representa un increment de l'11% respecte a l'any anterior.

La contractació dels ‘Anticipos Cosecha’, el Préstec R+D+I Agro o els préstecs a llarg termini per a la transformació de finques a cultius més rendibles, amb focus en la digitalització i la sostenibilitat, són alguns dels productes més demanats. A més, recentment l'entitat ha anunciat la posada en marxa del Préstec Sequía que té com a finalitat pal·liar la complexa situació de sequera que viu el camp espanyol, així com poder fer front a altres adversitats climàtiques, com ara les originades per les inundacions. Ja s'ha preconcedit aquest préstec a més de 100.000 clients que podran comptar amb assessorament personalitzat per part dels especialistes agro del Santander perquè puguin conèixer tots els detalls i línies disponibles i poder impulsar així el seu negoci.

