Shiseido: 150 anys de supremacia cosmètica en 7 productes que funcionen

Amb 1.000 investigadors, 48.000 empleats a tot el món, 8 centres de recerca i més de 2.554 patents registrades, la innovació és a l'ADN de Shiseido des que la marca va ser fundada per Arinobu Fukuhara el 1872. Avui dia dediquen més de 100 milions d'euros a R+D, de la qual surten productes eficaços i efectius que ràpidament es col·loquen als llocs supervendes.

Les adeptes es compten per milions, per tot el globus hi ha consumidores fidels a aquesta marca que va començar inspirant-se en la medicina i que sens dubte és pionera en la bellesa del futur.

I és que la recerca i desenvolupament de SHISEIDO es basa, des de sempre, en una estratègia simple i original que funciona i que gira al voltant de 3 eixos: seguretat, sensibilitat i funcionalitat. Al llarg de la història, Shiseido ha llançat diferents productes (recordem que les seves patents arriben a més de 2.500) i hem seleccionat els set que han revolucionat el món de la cosmètica i que expliquen perfectament com la immunitat, neurociència i el ‘life blood technology’; són els tres pilars sobre els quals se sustenten les seves fites ‘beauty’.

El primer fons de maquillatge compacte amb protecció solar Tanning Compact Foundation SPF6 El 1923, SHISEIDO va donar a conèixer entre la població japonesa els perills de l'exposició al sol i va crear Uviolin, el seu primer producte solar. Als anys 60, les japoneses estaven cansades de notar com els seus fons de maquillatge es fonien amb les onades de calor. SHISEIDO va inventar el 1966 Beauty Cake, un fons de maquillatge compacte resistent a l'aigua, per aplicar amb esponja, que va suposar una revolució dins del maquillatge d'estiu i de la història dels fons de maquillatge. El 1993, la fórmula es va adaptar al clima europeu, podent escollir entre un factor de protecció SPF 6 o SPF 30. Fàcil d'aplicar gràcies a la seva esponja, ofereix tractament, una cobertura perfecta i és resistent a l'aigua. Imitat moltes vegades, però mai igualat, és un dels productes supervendes mundials de SHISEIDO.

El primer producte cosmètic a utilitzar àcid hialurònic biotecnològic Bio Performance Advanced Super Revitalizing Cream El 1984, SHISEIDO va obrir el camí d'una nova era cosmètica en produir amb èxit àcid hialurònic biotecnològic; una tecnologia emprada fins aleshores únicament en experiments mèdics. SHISEIDO va ser el primer a assolir aquesta proesa tecnològica i ara subministra àcid biohilaurònic a més de 400 companyies de tot el món, tant cosmètiques com mèdiques. El 1988, Bio-Performance, el primer producte cosmètic a utilitzar la biotecnologia per oferir uns resultats antiedat científicament provats, va inaugurar la cosmètica moderna. Dotze equips de recerca i desenvolupament de SHISEIDO van treballar exclusivament en la creació de Bio-Performance, del qual s'han registrat 110 patents fins ara.

Es van provar ni més ni menys que 4.000 combinacions d'ingredients actius per desenvolupar la fórmula de bioperformance. Va ser també el primer producte de SHISEIDO venut a tot el món, traspassant les fronteres de nacionalitat i ètnia. En el seu primer any al mercat, Bio-Performance va facturar 90 milions d'euros. La línia s'ha anat renovant constantment al llarg dels anys. Des del seu llançament inicial, Bio-Performance ha rebut 37 premis concedits per la premsa internacional en reconeixement a la seva innovació.

El primer producte aprimant que utilitza l'aromacologia Advanced Body Creator Super Slimming Reducer Per combatre la cel·lulitis i l'aspecte de “pell de taronja”, una de les preocupacions més grans de les dones respecte als seus cossos, SHISEIDO proposa una estratègia sorprenent i única. Encara que la cafeïna és l'ingredient aprimant més utilitzat per la seva capacitat per descompondre el greix neutre, no arriba, però, a cremar-lo. Gràcies a la seva experiència en el camp de l'aromacologia, Shiseido ha demostrat que l'olor té una influència directa en la combustió del greix. El producte aprimant Body Creator, ajuda a cremar el greix corporal mitjançant estímuls olfactius. La fragància SLM (Combinació d'Espècies i Llimona) de Body Creator estimula la secreció de noradrenalina, l'efectivitat de la qual per potenciar la proteïna cremagreixos UCP3 ha estat provada.

Uns quants anys després del seu primer llançament, la línia Body Creator va anar evolucionant, afegint-hi extracte de ‘Poria Cocos’ per potenciar una altra proteïna cremagreixos, la UCP1. Body Creator demostra una vegada més l'enfocament holístic amb què SHISEIDO s'acosta a la bellesa.

Un complex patentat dissenyat específicament per a l’home Shiseido Men Total Revitalizer La pell de l'home es diferencia per una secreció sebàcia més gran i una notable evaporació de l'aigua. L'epidermis és incapaç, per tant, de complir perfectament una funció de barrera, que va disminuint per la continuada exposició als raigs ultraviolats, la contaminació, l'estrès i l'afaitada. El resultat és una pell més aspra i menys homogènia. El complex patentat Damage Defense Complex millora tots els punts febles de l'epidermis masculina perquè pugui fer front sense problemes a qualsevol agressió externa.

Per compensar l'estrès exercit per la vida urbana, el poder regenerador de la línia masculina de Shiseido està optimitzat per la seva fragància. Basada en el poder de l'aromacologia, aquesta fragància amb notes verdes i florals alleuja la tensió. Una marca molt completa, que cobreix totes les necessitats.

Una de les línies de tractament cutani més elogiades del món Future Solution LX Total Regenerating Cream El 2006, SHISEIDO va aconseguir aclarir un misteri dermatològic que feia mig segle que no es resolia, en identificar que la proteïna Serpin b3 és la responsable de la pell aspra i de l'envelliment prematur. SHISEIDO va demostrar també que el nivell de Serpin b3 augmentava en les pells sotmeses a estrès exogen (exposició als UV, sequedat). Skingenecell 1P, un ingredient actiu exclusiu desenvolupat per SHISEIDO, capaç d'inhibir la producció d'aquesta proteïna perjudicial,* en millora la funció de barrera de la pell, els nivells d'hidratació, la textura i la suavitat.

El 2009 es va llançar una gamma de quatre productes, que s'ha anat enriquint amb el pas dels anys.

Dins del seu envàs negre sofisticat, Future Solution LX és el símbol de l'excel·lència tecnològica i científica de SHISEIDO, així com dels seus orígens culturals. Il·lustra la passió de la marca, el desig de crear uns productes altament eficaços i de proporcionar als seus clients una experiència de màxim luxe.

Una primícia mundial que atorga a la pell el poder d’una bellesa sublim i intemporal Ultimune La investigació que hi ha darrere d'aquest producte suposa un descobriment revolucionari, ja que Ultimune és el primer producte de la història cosmètica que ataca els problemes de la pell en el seu primer estadi, és a dir, quan es generen. En tornar a les cèl·lules de Langerhans, responsables de la immunitat i defensa de la pell, la seva capacitat d'autoprotecció, Shiseido aconsegueix així mantenir indemne el capital immunològic de la pell davant de les agressions externes i prevenir, per tant, l'envelliment produït per la acumulació d’aquest tipus de danys.

La primera gamma a incorporar la neurociència al centre de la cura cosmètica de la pell Reneura Technology a Essential Energy Després d'haver perdut la seva capacitat plena de rebre informació i destriar la seva naturalesa, la pell insensible, gairebé inerta, una vegada més troba l'energia necessària per tornar-se a connectar. Revifa els mecanismes de defensa contra els agressors externs, així com els mecanismes receptors per percebre missatges positius, com són els ingredients per a la cura de la pell.

Especialment dedicada a les dones a partir dels 30 que estan sobrecarregades de feina i exposades a entorns contaminats, Essential Energy combina ReNeura Technology™ amb una selecció d'ingredients vegetals d'alta tecnologia en una gamma de tres productes. Tres textures inigualables, crema, gel i crema amb SPF 20 que mantenen els nivells d'hidratació de la pell, aportant lluminositat, reiniciant els nivells d'energia i prevenint l'aparició dels primers signes de l'edat.

La gamma Essential Energy té en la seva formulació un extracte d'arrel de Ginseng que, ha demostrat in vitro, que activa la proteïna Tie-2, necessària per segellar les cèl·lules que formen les parets dels vasos sanguinis. El resultat és una pell més sana i plena d’energia per mantenir la pell hidratada gràcies al fet que els vasos sanguinis forts porten els nutrients a cada racó del cos. Aquesta nova tecnologia patentada per Shiseido es coneix com a The LifebloodTM.