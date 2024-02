Així funciona Sorare Rivals: el joc que està transformant la indústria del futbol fantasy

Rivals representa una evolució en els esports fantasy en tractar-se d'un format diari que ofereix una experiència de joc immediata a l'usuari fora de la programació setmanal tradicional.

Text: Álex Torrejón

“És un nou any i després de pensar-ho detingudament he decidit tornar al futbol. Aquesta vegada no serà com a jugador. Serà com a entrenador”. Gerard Piqué sorprenia el món futbolístic al començament d'any en insinuar-se així a través de les seves xarxes socials. L'exfutbolista, empresari i emprenedor és un dels ambaixadors, amb Zinedine Zidane, d'una revolucionària competició que canviarà els esports fantasy: Sorare Rivals.

Adeu a l'espera durant la setmana per desafiar els teus amics a Sorare. Rivals va arrencar el mes de gener passat per transformar la manera de concebre la indústria fantasy de l'entreteniment esportiu, oferint un mode de joc diari que potencia el format 1 contra 1, i obert a qualsevol partit de futbol -de qualsevol jornada i lliga associada a Sorare, entre elles LALIGA-. A més, permet als aficionats de tot el món competir i interactuar cara a cara amb les alineacions, tàctiques i puntuacions mentre es veuen en un partit en directe.

Experiència immersiva

Rivals premia l'aficionat que segueix diàriament els equips i està al corrent de qualsevol novetat, moviments del mercat o baixes d'última hora per veure com influeixen en les alineacions.

Com més ampli sigui aquest coneixement, més vegades podrà jugar, ja que pot participar en qualsevol partit de futbol de qualsevol jornada i lliga associada: LALIGA, Bundesliga, Premier League... Com més sàpiga, més opcions tindrà de guanyar partits per tot el món. A més, cada cop que es crea una nova alineació fantasy abans d'un partit, s'ha de generar tenint en compte jugadors dels dos equips. Aquesta és una evolució cap a un format més social i interactiu i que ofereix una nova manera –més compromesa i passional– de participar en directe durant un partit.

Amb Sorare Rivals canvia el concepte de veure un partit de futbol, afegint més emoció mitjançant un mode de joc de ritme ràpid i competitiu d'1 contra 1. Aquest format diari ofereix una experiència de joc immediata i s'allunya de la programació setmanal dels jocs fantasy clàssics.

"Estem redefinint completament l'experiència dels aficionats als esports en directe, apropant-los més a l'acció i marcant una fita significativa per a nosaltres i per al sector fantasy" Nicolas Julia, CEO i cofundador de Sorare.

A Sorare, ser el millor mànager té premi

La seva interacció global permet comptabilitzar les victòries i conèixer qui són els millors mànagers Sorare Rivals de tot el món, establint un autèntic rànquing dels aficionats amb millor visió i coneixement futbolístic mitjançant el sistema de puntuació més sofisticat del futbol fantasy.

A més, l'honor, l'orgull i el prestigi no serà l'únic premi, ja que els èxits a Sorare Rivals es podran bescanviar per entrades de partits de futbol, cartes digitals 3D —que es poden intercanviar o vendre— i samarretes de futbol signades. Una autèntica recompensa a la passió i el compromís pel futbol.