La tornada de Pignoise als escenaris serà una autèntica diversió

Gema Carrasco





La banda pop-rock formada per Álvaro Benito (cantant, guitarrista i compositor), Pablo Alonso Álvarez (baix i cors) i Héctor Polo (bateria) va marcar la dècada dels 2000 amb cançons com ‘Nada que perder’, ‘Te entiendo’, ‘Sube en mi coete’, ‘Estoy enfermo’ o ‘Todo me da igual’, entre altres. Algunes d’elles van posar ritme a una de les nostres sèries favorites de l’època ‘Los hombres de Paco’.

El trio musical, que durant set anys ha estat en silenci, ha llançat el seu nou àlbum ‘Diversión’ i ha preparat una gira per tornar als escenaris de la mà de Prensa Ibérica, grup de comunicació editor d’aquest mitjà. En aquesta nova gira tindrem l’oportunitat de tornar a cantar amb ells alguns dels temes més mítics de la banda i saltar al ritme dels nous. Es poden escoltar les noves cançons a la plataforma musical Spotify.

‘Una sensación’ és el primer single de Pignoise i tracta de tornar als orígens del grup. Tal com han reconegut ells en alguna ocasió, tornen a fer música perquè els agrada i els ve de gust i això és una cosa que queda impregnada al llarg de tot l’àlbum. A l’escoltar el single, els fans es podran transportar a mitjans dels 2000 quan Pignoise començava el seu camí en la música. El videoclip, rodat en blanc i negre, evoca la nostàlgia d’aquells dies i recorda a tots els seus seguidors: ¡Pignoise ha tornat!

Es pot adquirir en prevenda el CD, el vinil o el casset i arribarà a partir del 20 de febrer. A més, a la web de Morrison, es pot adquirir tot el marxandatge de la banda.

Els diferents compromisos dels integrants del grup van fer que ‘Lo que queda por andar’ (2015) fos el seu últim disc fins ara. Encara que els seus camins professionals es van bifurcar durant uns quants anys, mai s’han acomiadat definitivament. Durant aquest temps han seguit component i gravant maquetes i el 2019 van decidir tornar-li a donar una empenta, que es va veure endarrerida per la pandèmia.

El resultat d’aquests anys de feina ha sigut un àlbum que manté l’essència. Dels tretze temes que ha gravat el trio, un d’ells únicament està disponible en format vinil.

Les parades de la gira ‘Diversión’

La gira del grup espanyol comença demà 28 de gener a Màlaga i passa per diferents ciutats de la geografia espanyola: La Corunya, Granada, València, Valladolid, Gijón, Bilbao, Donosti, Pamplona, Barcelona, Lleida, Sevilla, Santander, Alacant, Múrcia, Madrid i Burgos.

La banda valenciana Bombai, amb èxits com ‘Vuela’ o ‘Tú me has cambiado’, acompanyarà Pignoise en els escenaris durant tots els seus concerts.

Si ja saben a quina ciutat assistiran, poden adquirir les entrades aquí.