Campus 42: aprendre programació amb un model innovador i gratuït

La tecnologia s’ha convertit en una maneta de canvi, creixement, desenvolupament i innovació que facilita l’evolució de la societat i els sectors productius. I la formació és necessària per impulsar un desenvolupament digital inclusiu.

Segons l’informe La Societat Digital a Espanya 2023, elaborat per Fundació Telefónica, el sector tecnològic necessita cobrir unes 124.400 vacants, especialment en desenvolupament de software, sistemes i ciberseguretat. Per això, el grup Telefónica, a través de la seva Fundació, promou la formació en habilitats digitals per millorar l’ocupabilitat, reduir la bretxa educativa i fer front a la nova vulnerabilitat social i digital.

La formació en perfils digitals

El creixement de tendències tecnològiques com la IoT, la intel·ligència artificial (IA), el Big Data, el Blockchain i la ciberseguretat han incrementat la necessitat global dels sectors productius de comptar amb perfils especialitzats en l’àmbit tecnològic i de connectivitat que permeti satisfer l’esmentada demanda de persones especialistes.

Conscients de la necessitat de promoure la capacitació de les persones tant en competències digitals com en les conegudes com a habilitats toves, Fundació Telefónica va posar en marxa el 2019 el campus de programació 42 Madrid. Un projecte formatiu presencial i gratuït que prepara els seus estudiants per a la feina que actualment requereix el mercat laboral.

Al campus de Madrid, s’hi han unit després els de Barcelona, Urduliz (Biscaia) i Màlaga. Tots ells formen part d’una xarxa internacional de 50 centres, repartits en 29 països, el mètode d’aprenentatge dels quals els ha posicionat en sisè lloc al top 10 de les universitats més innovadores del món el 2023, segons el rànquing WURI.

Campus 42 Barcelona.

Campus 42: un model disruptiu per aprendre programació

Els campus 42 que Fundació Telefónica, excepte a Madrid, ha posat en marxa, en col·laboració amb la Diputació Foral de Biscaia en el cas de 42 Urduliz; l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a 42 Barcelona i l’Ajuntament de Màlaga, la Junta d’Andalusia i la Diputació de Màlaga, a 42 Màlaga, s’han consolidat com un projecte disruptiu enfocat a preparar les persones en les professions digitals més sol·licitades.

A 42 s’«aprèn a aprendre», desenvolupant la capacitat d’adaptar-se i trobar solucions als problemes mitjançant una formació col·laborativa entre iguals que fomenta el treball en equip, a 42 no hi ha ni docents, ni llibres ni horaris; i ludificada mitjançant un mètode de superació de nivells per adquirir les competències tècniques i transversals que estan demanant les empreses.

Per ser estudiant a 42, a més de ser major d’edat, només és necessari superar dos tests en línia i un període de 26 dies d’immersió presencial, anomenat piscina, en què les persones candidates se submergeixen en el mètode 42. No és necessari tenir coneixements tècnics previs.

La diversitat de perfils caracteritza els campus 42. Entre els seus estudiants poden trobar-se des de persones interessades en el disseny de videojocs, aplicacions mòbils, big data, ciberseguretat, etc. a persones en situació d’atur, estudiants d’FP i carreres tècniques, docents o simplement els que volen actualitzar el seu perfil professional per adequar-lo a aquesta era digital.

Campus 42 Madrid.

Competències tecnològiques i habilitats prioritàries

A campus 42 no només s’aprèn programació, també s’impulsen el que el World Economic Forum destaca en el seu informe El futur del Treball 2023’ com a ‘habilitats prioritàries, és a dir, pensament crític i creatiu, resiliència, flexibilitat, lideratge, creativitat i tolerància a la frustració, entre moltes d’altres.

Aquest tipus de competències són cada vegada més importants ja que la irrupció de tecnologies com la intel·ligència artificial està generant una profunda transformació del mercat de treball.

De fet, la IA afavorirà que les persones que es formen en habilitats tècniques com la programació abordin tasques més complexes i creatives, que no són automatitzables, i que els permetran millorar la seva productivitat i eficiència i involucrar-se en el desenvolupament i la millora d’aplicacions o solucions posant focus en la innovació.

Campus 42 Urduliz.

Fomentar la presència femenina

Des de 42 es potencien les disciplines STEAM i es combaten els estereotips de gènere associats a determinades professions de l’entorn tecnològic, a fi de fomentar el talent femení des del campus. Aquest projecte ha reforçat el compromís de Fundació Telefónica amb la inclusió social: minimitzar les bretxes de gènere i empoderar les dones a través de la formació digital.

Per fer-ho, els campus 42 reserven el 30% de places per a dones en les proves d’accés presencials, les piscines; promouen formacions específiques per a elles en les quals durant una setmana les participants aprenen a desenvolupar una web i al costat d’entitats, organitzacions i altres fundacions organitzen sessions per visibilitzar i impulsar el paper de la dona en l’entorn tecnològic.