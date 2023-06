elBullifoundation: el temple de l'alta cuina continua desafiant els límits gastronòmics

Fundat el 1961 com un petit restaurant de platja a Cala Montjoi (Roses), elBulli va evolucionar sota la direcció del llegendari xef Ferran Adrià per esdevenir un temple de l'alta cuina. El que va fer que elBulli fos tan revolucionari va ser el seu enfocament avantguardista i experimental. Ferran Adrià i el seu equip de talentosos xefs i creatius culinaris no es van conformar a seguir les normes establertes, sinó que van desafiar els límits del que es considerava possible en un plat. El seu enfocament es basava en la innovació constant, l'experimentació amb tècniques i textures innovadores i l'aplicació de coneixements científics a la cuina.

elBulli no només va crear nous plats, sinó que també va desenvolupar tot un llenguatge gastronòmic propi. Adrià va introduir el concepte de "cuina desconstruïda", descomponent els ingredients i tornant-los a unir de formes sorprenents i artístiques. Les seves creacions van desafiar les expectatives i van trencar amb les convencions tradicionals.

L'impacte d'elBulli en la gastronomia mundial va ser sorprenent. El restaurant es va convertir en una destinació obligada per als amants del menjar de tot el món, amb una llista d’espera d’anys per aconseguir una taula. Els xefs i experts culinaris acudien a elBulli a la recerca d'inspiració i molts es van veure influenciats per les tècniques i la filosofia innovadora d'Adrià. Va ser guardonat amb tres estrelles Michelin i va ser elegit com el millor restaurant del món en múltiples ocasions.

Va ser molt més que un restaurant fins al 30 de juliol del 2011. Després d'aquesta data, es va transformar en elBullifoundation, centrat en la investigació i la difusió del coneixement culinari. Encara que ja no funciona com a restaurant, el seu llegat perdura com una fita en la història gastronòmica. Però des d'un any abans, Ferran Adrià es va convertir en ambaixador de Telefónica. Des de llavors, el millor xef del món ha acompanyat Telefónica en projectes de diversa índole i ha visitat multitud de ciutats en aquells països on Telefónica està present, com el Perú, l’Argentina, la Xina, Mèxic, Xile, Anglaterra, l’Uruguai, el Brasil, Colòmbia i per descomptat, les principals capitals espanyoles.

Durant aquests anys s'han dut a terme més de 500 conferències l'eix principal de les quals ha estat la innovació. S'han pogut oferir experiències úniques a clients, universitaris, voluntaris, empresaris, mitjans de comunicació i emprenedors en els mercats en què Telefónica ja té un nom, i donant-se a conèixer en territoris on és poc reconeguda.

¿Però què ha passat a elBulli durant aquests darrers 12 anys?

Durant els darrers anys, des del tancament d'elBulli com a restaurant, s'ha produït una transformació significativa en la funció i enfocament d'elBulli. Després de tancar les portes, el xef Ferran Adrià i el seu equip es van centrar en la creació d'elBullifoundation per convertir l'antic restaurant en un centre de recerca culinària i creativitat gastronòmica. Durant aquest període, Adrià i el seu equip s'han dedicat a explorar i desenvolupar coneixements i enfocaments en el camp de la gastronomia. Una de les iniciatives més destacades de elBullifoundation ha estat el projecte "Bullipedia", una enciclopèdia sobre la restauració gastronòmica que té com a objectiu recopilar i organitzar tot el coneixement gastronòmic existent amb una visió holística i transversal que pretén proporcionar una base sòlida per a l'autoaprenentatge i la inspiració en l’àmbit de la cuina i la gastronomia en general.

elBullifoundation ha dut a terme programes de beques i residències per a joves xefs i professionals culinaris

A més, elBullifoundation ha dut a terme programes de beques i residències per a joves xefs i professionals culinaris, brindant-los l'oportunitat de treballar i aprendre en un entorn d'avantguarda. També s'han fet nombrosos simposis, conferències i esdeveniments relacionats amb la gastronomia, promovent l'intercanvi d'idees i l'avenç de la cuina.

És important destacar que, tot i que elBulli ja no funciona com un restaurant tradicional, la seva influència i llegat continuen sent enormes en la gastronomia mundial. Les tècniques innovadores, l'experimentació culinària i la mentalitat creativa introduïda per elBulli han deixat una empremta perdurable en la manera com es concep i es practica la cuina a tot el món.