Garazi Sánchez: “El surf és l'eina que hem fet servir per aprendre a tenir aquesta vida una mica més equilibrada”

El compromís i la disciplina són els grans aliats de Garazi Sánchez, la nova protagonista de 'Mejor Conectados', una iniciativa de Telefónica que ens descobreix que quan les persones connectem, som capaces de fer coses increïbles. I és que, només alguns afortunats aconsegueixen trobar allò que els fa ser un mateix i trobar un lloc on sentir-se lliures. La surfista ho ha trobat. El mar i la taula de surf li han donat l'empenta necessària per trobar l'equilibri.

Aquesta relació simbiòtica amb l'aigua va començar als 7 anys i gràcies a ella ha aconseguit ser campiona de surf. Però el camí de Garazi Sánchez no ha estat fàcil, s'ha trobat amb diferents obstacles i per això, la història de Garazi és una història de superació, plena de connexions humanes i amb un llarg camí en què ha aconseguit trobar-se a si mateixa i aconseguir aquest equilibri a la vida.

Una vida connectada al mar

La seva connexió amb el mar ve de lluny, quan vivia a Getxo, el seu pare ja era un aficionat al caiac surf. Només era qüestió de temps que la protagonista de Mejor Conectados, que mirava des de la platja amb la seva germana, es llancés a l'aigua. Amb tan sols 7 anys va començar la seva aventura sobre una planxa de surf. Garazi ha aconseguit ser campiona d'Espanya el 2017 i 2018, subcampiona del circuit europeu el 2017 i va quedar en posició 22a a la competició individual del Mundial a Tahara el 2018.

La surfista ha dedicat la vida a un esport al qual estava destinada, però no ha estat un camí fàcil. Gràcies als seus amics, a la seva família i als professionals que l'han acompanyat al llarg d'aquest trajecte ha aconseguit superar les dues pors més grans d'un esportista: els problemes físics i els anímics. Amb perseverança i amb talent, la història d'aquesta jove campiona és un exemple de superació.

Les connexions més fortes

Quan els seus pares van veure que Garazi havia trobat en el surf la seva passió, van buscar algú que ajudés la jove a canalitzar-ho. Gorka Yarritu va ser el seu primer entrenador, ell també estava començant en el món de l'entrenament de surf per a nens i va muntar la seva pròpia escola. La surfista s’autoimposava un nivell d’exigència molt alt i es va convertir en una de les millors esportistes de l’escola. Tenia una carrera per davant i molt de talent, però el 2010 va patir la seva primera garrotada: va perdre la il·lusió per la seva passió.

Amb 18 anys, l'esportista va haver de deixar de fer surf, va començar a tenir crisis d'ansietat i va desenvolupar una por irracional del món i de les relacions socials. Garazi va demanar ajuda a temps per fer un canvi radical a la seva vida. En aquell moment, Gorka Alegría va entrar a la seva vida i la va ajudar a reconnectar amb el surf i a recuperar la confiança. Tal com ell relata, "el meu primer enfocament no va ser vull reconvertir la Garazi en la surfista que pot arribar a ser, sinó que el meu enfocament va ser, utilitzaré l'eina de l'esport per recuperar la persona". Gràcies a la seva feina, el seu nou entrenador va aconseguir que la surfista trobés aquest equilibri necessari a la vida. Però el 2019 tot es va tornar a truncar quan en una de les platges favorites, la d'Hossegor, en plena onada, la noia va patir un accident que li va ocasionar una lesió de columna quan estava vivint el seu millor moment professional i emocional. Va haver de passar per quiròfan amb la incertesa de si tornaria a caminar o surfejar. Durant aquest procés, el també surfista, Andy Criere, no se'n va separar. I és que, entre ells, hi ha una connexió especial ja que només una persona que viu l'esport de la mateixa manera pot entendre les pors, la incertesa, l'adrenalina i la passió per la taula.

Un cop més, Garazi Sánchez ha aconseguit superar els obstacles que s'ha trobat i s'ha tornat a enfilar a una planxa de surf. La jove reconeix que “el surf és l'eina que hem fet servir per aprendre a tenir aquesta vida una mica més equilibrada”. Les persones amb qui ha connectat gràcies al surf, l'han ajudat a aconseguir coses increïbles.

¿Què podem trobar a Mejor Conectados?

