Telefónica aconsegueix en exclusiva els drets de la UEFA Champions League fins a la temporada 2030/2031
Telefónica ha resultat adjudicatària en exclusiva dels drets audiovisuals per a l'emissió de la UEFA Champions League i UEFA Europa League, així com de la UEFA Youth League, la UEFA Europa Conference League i la UEFA Super Cup, per al proper cicle, que en aquesta ocasió comprèn un total de quatre temporades (28/02/2022 2029/2030 i 2030/2031).
La plataforma de televisió Movistar Plus+ ocupa un lloc de gran rellevància en l'oferta convergent miMovistar de Telefónica, que aplega comunicacions i serveis a clients sustentats sobre la millor xarxa del país, tant fixa com mòbil.
Davant el creixent interès de plataformes globals per posicionar-se al mercat amb contingut en directe, Telefónica s'ha assegurat el seu rol determinant a l'esport prèmium, un dels elements diferencials de la seva oferta de cara a la captació i fidelització dels seus clients a Espanya.
Els tornejos futbolístics europeus, que actualment ja formen part de l'oferta televisiva de l'operador a través de Movistar Plus+, continuaran enfortint l'oferta de la companyia. Telefónica, focalitzada a comptar amb un caràcter diferencial en un entorn de mercat altament fragmentat a Espanya, continuarà comptant amb la Champions League i la resta de tornejos UEFA.
L'oferta convergent de la companyia permet en aquest competit escenari mantenir, amb gran comoditat davant la resta d'operadors de telecomunicacions, un servei excel·lent i diferenciat amb gran poder de fidelització entre el públic. Les competicions UEFA, amb més de 140 partits per temporada només a la Champions League, són un dels factors distintius de l'oferta prèmium de continguts de Movistar Plus+.
El nou acord de Telefónica, que es va traslladar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), consisteix en una adjudicació per valor de 1.464 milions d'euros a raó de 366 milions d'euros per cadascuna de les temporades incloses.
A la roda de premsa oferta durant l'última presentació de resultats, liderada pel president de la companyia Marc Murtra, els interrogants sobre els drets esportius van ser una de les matèries de l'interès dels periodistes. En el torn de preguntes, Emilio Gayo, conseller delegat de Telefónica, va reconèixer que els drets esportius són part important de l'estratègia i, específicament, els drets del futbol per al posicionament en l'alt valor. Tot i això, Gayo ha recordat que s'acudiria a la subhasta amb una proposta “financerament disciplinada”.
A més, la nova adjudicació obre a Telefónica una forquilla més àmplia de tinença dels drets de la UEFA, amb quatre temporades davant dels habituals triennis dels quals s'estava component la subhasta. Telefónica actualment té els drets des de la temporada 2024/25 fins a la 2026/2027, tres temporades per un valor de 960 milions d'euros.