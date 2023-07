‘Mamás en acción’: connexions que curen la soledat dels nens

El 2013, María José Gimeno, Majo, es va trobar amb una realitat que desconeixia. Mentre ella acudia amb un dels seus fills a l'hospital La Fe de València, va veure un nen ingressat, víctima de maltractaments, que es recuperava sol al mateix centre. Mesos després, la imatge d'aquell nen sol a l'hospital no li marxava del cap. Per això, les persones que tenia al seu voltant la van animar i va pensar ¿per què no? Així ho explica Majo en la iniciativa de Mejor Conectados de Telefònica.

Mamás en acción és una comunitat de persones formada no només per mares, dones o noies. També hi ha “nois, homes, àvies i àvies que es dediquen a acompanyar i donar afecte als nens que, a més d'estar malalts, estan sols als hospitals”, explica Majo. Perquè aquí el que és important és voler estar al costat d'aquests nens.

María José Gimeno, Majo.

Solitud a l'hospital. Una realitat poc coneguda

Aquesta ONG va sorgir de la voluntat de començar amb quatre amigues i 40 euros, per donar resposta a una situació amb tan poca visibilitat, i és que es calcula que a Espanya hi ha prop de 57.000 nens que no tenen pares o no hi poden viure. Aquests nens quan estan hospitalitzats passen el temps de recuperació sols, ja que s'entén que un hospital és un espai segur per a ells.

Tot i ser considerat un espai segur, la soledat en un hospital no hauria de formar part de la recuperació de cap menor. Per això, Mamás en acción va començar a fer aquest acompanyament tan necessari ja fa 10 anys. La fórmula és molt senzilla, només cal “tenir ganes d’estimar i de cuidar gratuïtament. I això és el que fan els nostres voluntaris, dedicar el temps, l'afecte, la cura, l'amor a acompanyar aquests nens que, a més d'estar malalts, estan sols”, comenta Majo.

Acompanyament i afecteteràpia per curar

Mamás en acción atén als centres mèdics tres perfils de nens molt concrets. El primer són menors que venen de patir maltractaments domèstics; el segon grup procedeix de famílies que no poden conciliar la feina amb la cura dels seus fills perquè viuen una situació desafiadora, i el darrer grup són aquells menors tutelats a Espanya.

En tots aquests casos, s'ha demostrat científicament que l'acompanyament amb afecte incideix favorablement en l'evolució de la malaltia, ja que els nens que no estan sols es recuperen millor i en menys temps que aquells que passen la seva hospitalització sols. Es tracta d’una experiència positiva i uns beneficis que el doctor Emilio Monteagudo, cap de pediatria de l´hospital valencià ja coneix, destacant que “ha vingut a cobrir una necessitat per a l'atenció, amb una humanització completa al nostre hospital, sobretot en els nens amb més necessitats emocionals”.

Emilio Monteagudo, doctor de l'Hospital de la Fe de València.

Trencar el cercle del maltractament

Però l'acompanyament i l'afecteteràpia que els voluntaris donen als nens hospitalitzats no només ajuda que la recuperació sigui millor i més ràpida. També és capaç de trencar el cercle del maltractament, evitant que desenvolupin el patró agressiu que ells mateixos han patit, i evitant que probablement el dia de demà també tinguin uns comportaments violents i es converteixin alhora en maltractadors.

Per al doctor Monteagudo, el treball de Mamás en acción “potser ha vingut a cobrir una necessitat per a l'atenció amb una humanització completa al nostre hospital, sobretot en els nens amb més necessitats emocionals”, i creu que és una cosa que hauria d’existir en tots els hospitals d´Espanya.

Tot això ha fet que, en tot aquest temps, no hagin parat de créixer. Primer 40 voluntaris, després 80, fins als més de 3.000 voluntaris que formen la comunitat de Mamás en acción i que estan a diferents hospitals supera els 3.000 voluntaris, ha acompanyat més de 600 nens i han compartit gairebé 100.000 hores d'acompanyament, cosa que ha permès també portar aquest model terapèutic des de l'hospital La Fe, fins a altres tant de la Comunitat Valenciana, com de la Comunitat de Madrid, Múrcia, Barcelona i Castelló, perquè no hi hagi #NiUnNenSol.

Susana Gomez, cap de Relacions Institucionals de l'Hospital la Fe de València.

Compartir el més preuat

L’èxit de cada acompanyament es basa en la connexió amb aquests pacients. “Connectar amb els nens és fàcil i el que faig amb ells és donar-los el meu caliu humà i la sensació de pell amb pell brutal és supergratificant”, diu la cap de Relacions Institucionals, Hospital la Fe, Susana Gomez. Tot i això, ella destaca que compartir el seu temps, “que és el més valuós que tinc amb qui ho necessita” fa que cada acompanyament es faci “amb alegria i amb il·lusió”.

Però tots els voluntaris saben que, encara que viuen situacions dures o incòmodes, en què aquests nens de vegades “et repten”, quan estan recuperats i els donen l'alta, han d'acceptar que els robaran el cor, però “ens recuperem, ens reposem, i si no ho fem, no hi ha un altre nen”, diu Majo des de l'experiència que li ha donat l'experiència.

Què és Mejor Connectats?

Mejor Conectados és una iniciativa de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es llança Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

Què podem trobar en cada apartat de la plataforma?

A l'apartat 'Inspírate' es visualitzaran testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Mejor Conectados podem trobar 'Aprende'. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” on grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, Maria Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.