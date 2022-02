Un univers de possibilitats a un sol clic

Contingut ofert per:





La Covid-19 ha canviat moltes coses. Afortunadament algunes altres queden inalterables, com les nostres ganes de seguir endavant, sortir de la situació, la voluntat de passar-ho bé, passar una bona estona amb els nostres amics o familiars i cuidar els altres. I, encara que tot això es manté, hem hagut d’adaptar-ho a les exigències del context sanitari, que en molts casos ens ha obligat a reduir els contactes socials al mínim.

El teletreball és el cas paradigmàtic, però també hem trobat noves formes de seguir aprenent, comunicar-nos, jugar, divertir-nos i contribuir a la nostra comunitat vinculades amb la connectivitat i les noves tecnologies. Moltes d’elles ofereixen avantatges pel que fa a les opcions anteriors –Internet ofereix múltiples vies de formació, informació i diversió gratuïtes–, raó per la qual s’estan consolidant ara que la societat està aprenent a conviure amb la Covid-19.

Perquè tothom pugui beneficiar-se de les possibilitats infinites d’Internet, és necessari que tots comptem amb connexió i un dispositiu mòbil, considerats actualment recursos bàsics per al dia a dia. Encara que la pandèmia ha disparat els diferents usos d’Internet, també ha agreujat les desigualtats. L’ajuda pot arribar a través de moltes vies, i l’accés a Internet n’és una, per potenciar la qualitat de vida de les persones, pel que fa a l’accés a la informació, a la vida laboral, a la interacció humana i a l’educació.

En la seva feina perquè ningú es quedi enrere i tancar la bretxa socioeconòmica existent en un país com el nostre, Vodafone ofereix tarifes socials, amb l’objectiu que la connexió a Internet estigui cada vegada més estesa i arribi a més llars. Es tracta de les tarifes Vodafone Connectad@s y One Conectad@s, destinades a beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital més grans de 30 anys. D’aquesta manera, la companyia garanteix que el màxim de persones puguin formar-se, divertir-se i fins i tot ajudar altres persones a rebre ajuda a través d’Internet.

Formació reglada, de pagament i gratuïta a Internet

Marta va acabar la carrera de Disseny Gràfic fa tres anys. Encara no sap quin màster fer, però té clar que vol seguir formant-se, per això ha escollit especialitzar-se a través dels cursos en línia de Domestika, una plataforma que ofereix formació en línia, de pagament, però a preus assequibles. Marta, com la majoria de joves espanyols, coneix la importància de mantenir el currículum actualitzat en una situació d’inestabilitat com l’actual, un factor que ens pot ajudar a donar amb noves oportunitats professionals.

En aquest sentit, sobresurten dos conceptes: l’upskilling, que consisteix en l’especialització de les nostres skills o coneixements –és l’opció que ha escollit Marta– i el reskilling, que és el reciclatge professional cap als perfils més demanats del mercat, especialment en els àmbits digital i tecnològic, com el màrqueting, la programació web i el desenvolupament d’aplicacions. Actualment, també es valora especialment la formació en competències més transversals, com la comunicació o la gestió del temps i els equips. També s’està fent un esforç per formar autònoms i pimes en matèria de digitalització, amb l’objectiu de fomentar la digitalització de l’economia.

Existeixen multitud de plataformes en línia que ofereixen cursos gratuïts per al nostre objectiu, sigui quin sigui. Destaquen Google Actívate, Facebook Blueprint, el Cibernàrium de Barcelona Activa, Vodafone Lab o Idees per a la teva empresa, també de Vodafone. En aquesta plataforma sobresurt #Codelikeagirl, un curs dirigit a noies d’entre 14 i 18 anys per aprendre a programar webs, amb l’objectiu d’incrementar l’interès de les joves en les carreres STEM.

¿T’imagines fer assignatures de Harvard des de casa? Universitats de tot el món s’han bolcat en la universalització del coneixement i advoquen per la formació gratuïta amb els Massive Online Open Courses –MOOC–, a través dels quals es poden cursar assignatures universitàries en línia. EdX és una de les principals plataformes per trobar el MOOC que prefereixis. A tall d’exemple, destaquen els cursos de Data Science de Harvard, d’Introducció a l’Alzheimer de la Sorbona, Fonaments de les Finances de Cambridge o Introducció al Software de la Universitat Autònoma de Madrid. Les opcions són múltiples i en diferents idiomes. Són gratuïts, i només s’haurà de pagar si es vol aconseguir la titulació acreditativa.

¿És possible divertir-se davant de la pantalla?

Encara que sigui una pregunta difícil de contestar per part de les generacions més grans, els joves ho tenen clar: sí, és possible passar-ho molt bé davant d’una pantalla.

A finals de l’any passat, Ibai Llanos, un dels influencers i streamers de moda a Espanya, anunciava la seva aposta pels esports. El que va ser caster –narrador– de la lliga professional del videojoc League of Legends i tot un fenomen viral durant la pandèmia per la seva potent irrupció a Twitch i en el panorama dels creadors de contingut de parla hispana, va decidir desvirtualitzar-se i presentar Koi, el seu nou equip d’esports de la mà amb el futbolista Gerard Piqué, al Palau Sant Jordi. La resposta els va deixar sense paraules i les entrades es van esgotar en minuts a causa del fervor que causa tant el basc com els videojocs en línia.

La pandèmia i les mesures de restricció social han sigut clars acceleradors de plataformes com Twitch, on joves –i no tan joves– com Ibai, han acompanyat milers d’espectadors durant hores a través de les seves retransmissions en viu jugant a videojocs, reaccionant a vídeos virals o xerrant sobre diferents temes, alguns d’actualitat i d’altres enfocats en el seu sector.

Fins i tot streamers com Ibai, conscients que moltes persones havien de quedar-se a casa per Nadal o Cap d’Any i no veure els seus familiars, van decidir fer el mateix: quedar-se a casa, encendre el seu directe i amenitzar, en la mesura del possible, totes dues vetllades. Hora rere hora, figures com Auron, Ibai mateix, o ElXokas s’han colat en el top 10 dels rànquings mundials en aquesta plataforma de streaming en directe, una gesta impossible d’imaginar a inicis del 2020 a causa del domini dels creadors de contingut americans.

Tal com demostra el fervor aixecat per l’equip Koi, el fenomen de Twitch està especialment vinculat amb el dels videojocs, un altre sector en auge a causa del confinament. El primer a trencar tots els rècords va ser el nou Animal Crossing, arribat directament des del Japó, seguit per l’auge de títols ja consagrats com Minecraft, Fifa, Fornite o League of Legends mateix, que han sumat milions de jugadors els últims anys. També és possible desenvolupar aficions i hobbies a través de la pantalla gràcies a cursos de formació i Youtube, una font d’informació inesgotable. D’aquesta manera, durant els últims mesos moltes persones han pogut perfeccionar les seves habilitats musicals o de dibuix, per exemple.

Ajudar els altres des de casa

L’impacte de la Covid-19 ens va obligar a buscar solucions per a les situacions d’emergència. Ràpidament es van organitzar xarxes de suport mutu als barris, que van ser la punta de llança de la solidaritat veïnal per cobrir les necessitats bàsiques de tothom, com l’alimentació, les cures o la salut mental. Una vegada cobertes les necessitats bàsiques, el voluntariat es va traslladar també a l’àmbit digital, per seguir ajudant els altres sense posar en risc la salut de ningú. És una opció que, a més, ofereix flexibilitat i permet col·laborar en una causa a l’altra punta del món.

D’aquesta manera, plataformes de col·laboració ja consolidades com Voluntariat per la Llengua, destinada a practicar la conversa en català, o Creu Roja, ràpidament van entendre la urgència del context i van saber adaptar les potencialitats de les noves tecnologies per ajudar els que ho necessiten.

Ja siguin classes de qualsevol matèria o idioma, o el desenvolupament d’una pàgina web per a una iniciativa solidària que ho necessiti com una protectora d’animals, o gestionar les xarxes d’una escola en construcció que necessita finançament a milers de quilòmetres de casa, les aportacions en forma de temps i coneixement han sigut vitals durant aquests mesos. En aquest sentit, destaca el voluntariat telefònic o en línia assitencialista, dedicat a l’atenció i l’acompanyament de persones que pateixen càncer i el seu entorn. Plataformes com hacesfalta.orgdinamitzen els projectes a la recerca de voluntaris.