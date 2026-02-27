Nou Volvo EX30, el SUV compacte prèmium elèctric amb disseny d’inspiració escandinava que aposta pel luxe i la qualitat
De proporcions equilibrades i estil minimalista, destaca per la seva autonomia elèctrica, rendiment de les mecàniques i l'equipament seguretat.
Text: FRANCESC BRANCHAT
Fundada el 1927, Volvo Cars és una de les marques d'automòbils més conegudes i respectades del món, amb vendes a clients de més de 100 països. Actualment és un líder en mobilitat sostenible i té com a objectiu proporcionar a les persones la llibertat de moure's de forma personal i segura.
Volvo afronta el 2026 amb excel·lents expectatives, amb el llançament del nou SUV elèctric EX60. A més, el XC70 entra al seu primer any complet de producció i vendes, l'EX90 “model year 2026” arribarà a més clients i l'EX30 completa el seu primer any sencer de producció a la ciutat belga de Gant.
Tecnològic i molt equipat
Destinat al segment B-SUV prèmium (4,23 m de longitud), el nou Volvo EX30 permet accedir al cotxe elèctric per un cost semblant al d'un vehicle equivalent de combustió. Minimalista en el seu disseny i de proporcions equilibrades, el seu frontal s'identifica per la graella tancada i per uns grups òptics que suposen una interpretació digital del martell de Thor.
El luxós interior del SUV compacte de Volvo destaca per la seva ergonomia, minimalisme i materials d’alta qualitat. Està disponible en quatre nivells d'equipament diferents, anomenats Essential, Core, Plus i Ultra. Cadascú té la seva pròpia personalitat, amb possibilitat d'escollir, per exemple, entre diferents propostes d'il·luminació ambiental. Altres característiques destacades de l'EX30 són la possibilitat d'equipar sostre panoràmic, o càmera de 360 º amb vista 3D i Park Pilot Assist, d'ajuts per al conductor.
L'experiència d'usuari del Volvo EX30 marca noves referències al seu segment i incorpora la darrera versió del sistema d'infoentreteniment de Volvo, en col·laboració amb socis tecnològics com Google, Apple i Qualcomm. Equipa una funció de clau digital i mitjançant una aplicació és possible gestionar el tancament de les portes, l'activació de la climatització o la localització d'estacionament.
Fins a 475 km d'autonomia
Fruit del seu lideratge i experiència en vehicles elèctrics, Volvo ofereix en l'EX30 una completa oferta mecànica, formada per tres opcions de motors i dos tipus de bateries. La configuració Single Motor combina una bateria amb capacitat de 51 kWh i un motor amb potència de 272 CV (200 kW) que permet accelerar de 0 a 100 km/ha 5,7 segons. L'autonomia WLTP arriba a 337 km i el consum combinat WLTP és de 17,2 kWh/100 km.
Anomenat Single Motor Extended Range, el segon nivell ofereix una bateria de 69 kWh que permet assolir fins a 475 km d'autonomia, segons cicle WLTP. La potència és de 272 CV (200 kW), accelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segons i el consum combinat WLTP és de 17 kWh/100 km.
El Volvo EX 30 Twin Motor Performance és la versió de més rendiment. Equipa dos motors elèctrics que permeten gaudir de tracció a les quatre rodes. La potència és de 428 CV (315 kW) i l'autonomia WLTP pot assolir 450 km. El consum és de 17,5 kWh/100 km i accelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segons.
Les operacions de recàrrega són molt ràpides. En una estació de càrrega ràpida de corrent continu, és possible passar del 10% al 80% en 26 minuts. En seleccionar una estació de càrrega com a destinació, el vehicle preacondiciona la bateria per optimitzar-ne la temperatura i reduir temps de recàrrega. Des de la pantalla central, el conductor pot ajustar l'amperatge, el nivell de càrrega desitjat i l'hora d'inici.
EX30 Cross Country, experiència aventurera
La gamma del Volvo EX30 ofereix atractives versions, com ara l'EX30 Black Edition que compta amb detalls exteriors en negre brillant per reforçar la potent personalitat del vehicle.
L'oferta es completa amb l'aventurera versió Cross Country. Disponible amb tracció integral, afegeix un augment de la distància a terra i equipa rodes més grans, protectors de baixos i parafangs de superior amplada. També afegeix detalls distintius com l'escut davanter i la tapa del maleter en un color fosc especial i a la part davantera es mostra la topografia del massís de Kebnekaise, situat a Suècia àrtica.
Al seu interior incorpora pràctiques solucions per confortar els desplaçaments, com espais portagots, un calaix portaobjectes extraïble i rentable o una pràctica guia de càrrega a l'espai de maleter.
