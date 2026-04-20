Nou EX60 totalment elèctric, el SUV de Volvo que canvia les regles del joc, amb autonomia WLTP de fins a 810 km
Completa l'oferta elèctrica de la marca escandinava i estableix referències noves en autonomia, velocitat de recàrrega i rendiment.
Text: FRANCESC BRANCHAT
A les portes de celebrar un segle d'èxits, Volvo mostra un nou capítol de la ferma estratègia de producte. El nou EX60 marca una nova fita en la seva ferma transició per convertir-se en un fabricant líder de vehicles totalment elèctrics.
El nou EX60 representa un pas endavant per a Volvo gràcies als seus avenços tecnològics, al seu disseny i per la menor empremta de carboni d'un Volvo fins avui. Completa una gamma de SUV elèctrics molt atractius, presents en els segments principals del mercat: amb els Volvo EX30, EX40, EX90 i ara EX60, Volvo Cars s'erigeix com un sòlid referent del sector.
És el primer Volvo fabricat amb megafona i amb les cel·les de la bateria fusionades a l'estructura de la carrosseria, cosa que ofereix avantatges quant a cost, més autonomia, pes reduït i sostenibilitat.
Aquesta tecnologia de bateries permet l'autonomia elèctrica més gran d'un Volvo i una capacitat de càrrega més ràpida. El nou EX60 acaba amb l'ansietat per l'autonomia: permet recórrer 810 km amb una sola càrrega en la configuració de tracció integral, afegint 340 km d'autonomia amb només 10 minuts de càrrega si s'utilitza un carregador ràpid de 400 kW.
El nou EX60 disposa de tres variants de propulsió. La P12 AWD Electric rendeix 680 CV i ofereix autonomia de fins a 810 km, gràcies a una bateria amb capacitat útil de 112 kW. La variant P10 AWD Electric rendeix una potència de 510 CV, la seva bateria és de 91 kW i aconsegueix una autonomia de fins a 660 km. Finalment, la variant P6 Electric de tracció posterior ofereix fins a 620 km i la seva potència és de 374 CV. En aquest cas, la bateria té una capacitat de 80 kW.
El nou EX60 incorpora les darreres innovacions en tecnologia de seguretat de Volvo, des d'una estructura de carrosseria avançada, passant per un cinturó de seguretat multiadaptatiu, pioner al món i que ha rebut diversos premis, fins a sensors i programari encarregats d'avaluar constantment l'entorn exterior i el conductor a l'interior.
En termes de disseny, l'EX60 porta els principis del disseny escandinau avantguardista un pas més enllà per endinsar-se en l'era elèctrica, combinant un exterior elegant i aerodinàmic amb materials naturals d'alta gamma a l'interior, un espai relaxant i un sistema d'emmagatzematge intel·ligent.
Dissenyat, desenvolupat i fabricat a Göteborg (Suècia), l'EX60 és un SUV de 4,9 m de longitud i cinc places, d'estil avantguardista i expressiu. Està dissenyat i construït amb tècniques avançades per millorar la sostenibilitat, reduint la petjada de carboni i el pes, augmentant l'autonomia i la maniobrabilitat. Destaquen un frontal baix, la línia del sostre descendent i els laterals entallats, que aconsegueixen una eficiència aerodinàmica excel·lent, amb un coeficient aerodinàmic de 0,26.
L'equipament és excels en tota la gamma i, per exemple, els amants de la música poden gaudir d'un sistema de so Bower & Wilkins d'alta gamma amb 28 altaveus, que inclou altaveus als reposacaps dels quatre seients principals. El servei Apple Music preinstal·lat amb Dolby Atmos garanteix una experiència acústica espacial immersiva.
El nou EX60 incorpora la darrera versió de HuginCore, el sistema central de Volvo Cars que dota el vehicle de la capacitat de pensar, processar i actuar. En col·laboració amb líders tecnològics com Google, NVIDIA i Qualcomm Technologies INC, és el primer Volvo a incorporar Gemini, el nou assistent d'IA de Google que permet mantenir converses naturals i personalitzades. Les pantalles responen amb rapidesa, els mapes es carreguen a l'instant i els assistents de veu entenen millor els passatgers.
La connectivitat i les interfícies d'usuari de primera classe permeten accedir a noves maneres de fer servir el cotxe. Aquests serveis i funcions fan la vida més fàcil i còmoda, permetent que el conductor es concentri en la seva tasca. A més, és un cotxe que millora amb el temps, gràcies a les actualitzacions sense fil (OTA).
La gamma ofereix una versió més aventurera, anomenada EX60 Cross Country. Es tracta d’una variant dotada d’un disseny audaç i distintiu, d’actitud tot terreny i equipat amb suspensió pneumàtica avançada que millora la comoditat i el control.
