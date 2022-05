Arriba a Madrid el primer festival per a nens: música i molta més diversió a mida

Per a ells, els seus ídols són els seus personatges animats favorits, que cobraran vida en un gran concert a l'aire lliure, on podran cantar amb ells les seves cançons favorites i ballar les coreografies de moda. Tot en un recinte acostumat als grans concerts, com és el Wanda Metropolitano. MI PRIMER FESTIVAL és l'oportunitat que els nens puguin cantar i ballar amb els seus personatges favorits, igual que els adults en un festival de rock, pop.

L'experiència d'aquest Festival, que existeix des del 2007 a diferents països d'Europa i que arriba per primera vegada a Espanya, garanteix una vivència única on grans i petits podran gaudir d'un dia en família que no oblidaran mai: El primer festival! Una experiència social on conviuen i gaudeixen amb els seus iguals al voltant de la música.

El Festival proposa una agenda d'activitats que permetrà descobrir als infants el gust per la cultura en les múltiples manifestacions: arts escèniques, circ, arts plàstiques i activitats complementàries com el lleure fomentant les seves capacitats i dons participatius.