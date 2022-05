5 plans d'estiu per a pares i fills

Mi primer festival

La Patrulla Canina, Bob Esponja, Pocoyo, Peppa Pig, Simón, La Oveja Shaun, PJ Mask, My Little Pony… Tots els personatges favorits dels nens es donen cita en més de sis xous oficials en un mateix escenari i moltes altres activitats addicionals: múltiples inflables, activitats infantils, desfilades, espectacles d'integració, zones de ball i restauració. MI PRIMER FESTIVAL se celebrarà els dies 11 i 12 de juny a l'estadi Wanda Metropolitano, un recinte cinc estrelles que permet la celebració de festivals sense massificacions, que juntament amb el disseny de quatre sessions és garantia de seguretat per a un públic infantil. A més dels escenaris, el recinte acollirà diversos espais que garanteixen la diversió de tota la família, com la zona Meet & Great, on els nens tindran l'ocasió de trobar-se en viu i en directe amb els seus personatges més admirats. Entrades ja disponibles amb un 15% de descompte per a l’esdeveniment infantil més gran mai vist a Espanya!