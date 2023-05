Raons per les quals és bo beure llet de vaca

Contingut ofert per:







Text: Cecilia Vega

¿Vols conèixer les bondats de la llet? A continuació, et donem una sèrie de raons perquè puguis dir ben alt i amb orgull #YoBeboLeche.

La llet és un aliment natural amb un perfil nutricional complet

La llet és una font completa de nutrients, com ara les proteïnes, que cobreixen les necessitats d'aminoàcids de l'ésser humà, els carbohidrats, que proporcionen energia, els lípids i el calci. A més, també conté potassi, magnesi i vitamines, sobretot del complex B.

Si bé hi ha altres aliments rics en calci, beure llet és la manera més fàcil d'obtenir aquesta substància, ja que s'assimila més que el calci present en altres alternatives. Un got de llet desnatada (200 ml.), per exemple, aporta la mateixa quantitat de calci que 100 g d'ametlla crua i només suposa 68 kcal, davant de les 570 de la fruita seca.

A causa del seu contingut en proteïnes, minerals i vitamines, la llet té un alt poder hidratant, cosa que la converteix en una excel·lent opció per recuperar-se després de l'exercici.

La llet és un aliment saludable amb beneficis en totes les etapes de la nostra vida

La llet és un dels aliments més importants en totes les etapes de la vida i sobretot en la infància, perquè és una excel·lent font de calci i vitamines, que ajuda al desenvolupament òptim del nen. Amb el creixement, l'alimentació dels menors tendeix a diversificar-se, però és recomanable que el consum de llet continuï durant la resta de les etapes, a causa dels beneficis que aporta a la salut.

De fet, fins als 30 anys, els nostres ossos es continuen formant i assegurar una aportació correcta de calci és molt important per gaudir d'una bona salut òssia en el futur. Beure llet ens ajuda a aconseguir-ho de manera senzilla i efectiva.

Ja en l'edat adulta i també durant la vellesa, el calci i les proteïnes de la llet són essencials per seguir cuidant la nostra massa òssia i, també, reduir la pèrdua de massa muscular. Igualment, diversos estudis han demostrat que consumir entre dues i quatre racions de llet i els seus derivats aporta entre el 65% i el 75% del calci total recomanat i ajuda a prevenir i reduir la hipertensió i altres malalties cardiovasculars.

Per acabar, prendre llet augmenta els nivells energètics (gràcies a carbohidrats com la lactosa) i ajuda a controlar els greixos corporals i mantenir el pes.

La llet fa caure els falsos mites

Davant de mentides i falsos mites estesos sobre la llet, l'experiència i les investigacions científiques evidencien, per exemple, que consumir llet no provoca diabetis. Per contra, la llet és un dels aliments amb un índex glucèmic més baix i diversos estudis epidemiològics demostren que consumir llet i derivats prevé el sobrepès i l'obesitat i redueix en un 67% el risc de patir diabetis tipus II, davant les persones que consumeixen poca llet o gens.

Els productes lactis tampoc no produeixen mocs i, per tant, no hi ha suport per a les afirmacions que indiquen que el seu consum pot estar relacionats amb l'asma i altres símptomes respiratoris.

Pel que fa a les al·lèrgies alimentàries, concretament a la proteïna de la llet de vaca, les xifres parlen d'entre 2-6% de nens afectats i de 0,1-0,5% d'adults. Això suggereix una incidència baixa i que gran part dels nens al·lèrgics deixen de ser-ho d'adults.

La ramaderia làctia és una activitat respectuosa amb l’entorn

Més enllà dels beneficis per a la salut, beure llet, produïda de manera responsable i sostenible, també té avantatges per a l'entorn i el medi ambient. Això és possible perquè, en primer lloc, la producció de llet contribueix a fixar la població al territori rural i evita la degradació del medi. En definitiva, beure llet és una manera més de lluitar contra els efectes de l'Espanya buidada.

En són un bon exemple les ramaderies de Central Lechera Asturiana, certificades com a ramaderies familiars sostenibles. Aquestes ramaderies practiquen l'agricultura de proximitat i són respectuoses amb el medi ambient, fins i tot en zones de protecció especial. Els seus ramaders respecten la biodiversitat i contribueixen a mantenir les muntanyes netes, cosa que prevé els incendis i protegeix les espècies autòctones. A més, els farratges que utilitzen per alimentar el bestiar i els horts d'autoconsum ajuden a reduir l'impacte ambiental en compensar les emissions de CO 2 del bestiar.

Per tots aquests motius des de Central Lechera Asturiana tenen en marxa la campanya #YoBeboLeche, un moviment que anima tothom a participar i compartir les raons per les quals bevem llet. És una manera de tornar a la llet el seu lloc perquè defensant-la estem protegint la nostra salut, els ramaders espanyols i l'Espanya rural.