La distribució de medicaments supera la prova de la crisi sanitària i es prepara per al futur

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, AEMPS, defineix les entitats de distribució com una baula de gran importància dins de la cadena farmacèutica per mantenir les garanties de qualitat i integritat dels medicaments que subministren, des de la fabricació fins a la seva dispensació. El seu valor ha quedat àmpliament demostrat durant els pitjors moments de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, moment en el qual el paper protagonitzat per aquestes entitats ha estat crucial per seguir donant un servei de salut essencial als ciutadans.

Però, en cas que hi hagués una nova crisi sanitària, qui i com podria garantir els medicaments? Aquest ha estat un dels grans temes que diversos experts han debatut en el primer Fòrum Europeu de Distribució Farmacèutica, celebrat el 4 de juny passat. En aquesta trobada virtual Monika Dereque-Pois, directora general de l'Associació Europea de Distribució Farmacèutica (GIRP), Nuno Cardoso, president d’ADIFA (Associació Portuguesa de Distribució Farmacèutica), i Carlos Varela, conseller de Cofares i vicepresident de la GIRP, han parlat sobre el paper decisiu que aquesta activitat té contra el desproveïment, i de la seva capacitat per garantir el lliurament en qualsevol punt i en un breu espai de temps.

Tal com ha indicat Varela, durant aquesta reunió d'experts organitzada per Cofares, "la distribució ha permès complir amb la funció de manteniment d'existències de reserva". Un paper crucial que la crisi sanitària ha posat de manifest en els diferents països europeus. Segons Nuno Cardoso, "hem tingut la capacitat per respondre davant una situació tan complicada com la que ha generat la crisi sanitària de la Covid-19, garantint l'arribada de medicines a temps en tot moment".

Marc de garanties a Europa

Mantenir la qualitat de qualsevol medicament fins que arriba al pacient és crític, i per això el seu repartiment i comercialització són processos que han d'estar altament regulats. En aquest sentit la Comissió Europea va dissenyar el mes de novembre passat una Estratègia Farmacèutica per a Europa que pretén cobrir dos objectius bàsics: garantir l'accés dels pacients a medicaments assequibles i fomentar la competitivitat, la innovació i la sostenibilitat de la indústria farmacèutica de la UE.

L'estratègia, que està en fase de revisió i espera ser sotmesa a votació al Parlament Europeu aquest estiu, ha estat una qüestió demandada per la distribució farmacèutica des de feia temps. S'hi inclouen algunes propostes com la participació en tasques de farmacovigilància, o l'autorització de nous fàrmacs; i és que les farmàcies poden jugar un paper decisiu si existís una bona monitorització de com funcionen les medicines, per evitar, per exemple, l'escassetat de medicaments entre la població, o permetre l'accés a fàrmacs hospitalaris a través d'aquests establiments, tal com ha apuntat en el Fòrum el representant portuguès, cosa que contribuiria a millorar la qualitat de vida dels pacients.

Assegurar les existències

Per evitar el desproveïment de qualsevol tipus de fàrmacs cal regularitzar els sistemes de verificació de medicina, segons Dereque-Pois, i donar una resposta a la demanda dels pacients ja que les farmàcies venen el que tenen. No obstant, la crisi de la Covid-19 ha posat de manifest que les necessitats poden ser encara més grans.

De forma paral·lela cal assegurar l'accés als medicaments de manera igualitària. En aquest aspecte la figura professional del farmacèutic també és crucial. Així quedava reflectit al ‘workshop’ 'Igualtat d'accés a medicaments i teràpies' celebrat el 26 de maig d'aquest mateix any, organitzat pel Grup de Treball ENVI Salut del Parlament Europeu.

Cal tenir en compte que un medicament no és una mercaderia de consum i demana una protecció especial. En aquest escenari, els farmacèutics ofereixen informació rigorosa, i a més suposen un suport imprescindible davant la saturació de l'atenció primària i l'hospitalària. La farmàcia és part fonamental per a l'accés a la salut, tal com ha quedat patent des de l'inici de la pandèmia.

Així tal com destaca en aquest ‘workshop’ Eduardo Pastor, president de Cofares, el binomi format per farmàcia i distribució està en l’'última milla', en contacte continu amb l'usuari, de forma completament segura. "Aquest principi mai s’ha d'oblidar: facilitar medicaments, sí. Però fem-ho sempre a través de mans expertes", afirmava.

Nous reptes de la distribució

Durant les seves intervencions en el primer Fòrum Europeu de Distribució Farmacèutica, els tres experts han posat èmfasi que, tot i que cap empresa estava preparada per fer front a una situació com la que s'ha viscut a nivell mundial, les farmàcies han portat a terme una gran tasca. Així, des que es va iniciar la crisi sanitària, han estat capaces de garantir el subministrament de medicaments a les persones, oferint solucions a la pandèmia.

El Fòrum també ha posat el focus en un repte a què han de fer front els distribuïdors, i és la gestió dels estocs. Generar uns estocs òptims permetrà mantenir un equilibri entre el manteniment d'unes reserves estables, sense necessitat d’augmentar-les, i controlar la caducitat dels medicaments, cosa que podria ajudar a evitar els problemes de desproveïment, com és el cas de la distribució de vacunes, especialment de la vacuna contra la Covid-19

El sector de la distribució, a més, ha iniciat un important procés de digitalització, i ha fet front a uns reptes derivats d'aquesta transformació digital, com és la ciberseguretat.