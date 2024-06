Educació per canviar el món

Tal com deia Mandela, l'educació és l'arma més poderosa que pots fer servir per canviar el món. Aquesta frase, des de fa anys, abandera tots els projectes de Lucía González Navarrete. L'enginyera industrial és directora general de la consultora Edenway, especialitzada en la implementació de projectes innovadors en l'àmbit de la transformació sostenible, i el 2019, va fundar Natives, una 'start-up' que té com a objectiu integrar la sostenibilitat a les escoles de tot el món.