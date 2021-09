L'impacte de les noves tecnologies en els joves

Contingut ofert per:





Dependència tecnològica

Un gran nombre de joves es consideren a si mateixos addictes. Segons les dades de l'informe 'Ditrendia: Mobile a Espanya i al Món 2020', els joves menors de 25 anys, dediquen de mitjana més de 6 hores al dia a les xarxes socials o a les apps de missatgeria (WhatsApp es manté com l'app més descarregada i que més usuaris actius té), una dependència que pot derivar en altres conseqüències, ja sigui en forma de distanciament amb la família o amics, reducció del temps de descans o augment de la irritabilitat.

Des de fa uns quants anys s’avisa de l'augment d'aquest tipus de conductes; ¿a què es deu aquest augment?

Una de les possibles claus és la cada vegada més gran accessibilitat a aquesta tecnologia, ja que és molt senzilla i instantània.

Qualsevol jove des de qualsevol lloc, simplement amb un smartphone, té accés a un perfil a les xarxes, on fer un nou cop d'ull al nombre de likes de la seva última publicació, continuar amb aquella partida que gairebé el deixa sense dormir la nit anterior o comprovar si algun contacte li ha enviat alguna cosa en un dels molts grups de WhatsApp.

Apostes en línia: no és un joc de nens

Un dels grans problemes que comporta aquesta relació excessiva amb la tecnologia són les addiccions als jocs en línia. Aquest tipus de jocs són una de les addiccions més fortes que pateixen els joves a dia d'avui, i és l’atzar el factor que els fa tan addictius.

Igual que amb la resta d'activitats realitzades a través de les noves tecnologies, accedir-hi immediatament, des de qualsevol lloc i de forma anònima fan que sigui una addicció que pot passar desapercebuda. No obstant això, segons apunta la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), els joves representen el 50% del total de les persones que juguen en línia.

Com podem prevenir que els joves desenvolupin una addicció a les apostes en línia?

Les apostes en línia poden tenir efectes irreversibles en els joves que hi cauen. Per això, des de casa podem seguir una sèrie de pautes i consells per detectar i prevenir aquesta addicció i frenar aquest comportament, que pot tenir efectes negatius en el desenvolupament dels menors, la seva salut i socialització:

Fomentar l'ús responsable i moderat dels jocs d'atzar. No fer un ús correcte de la tecnologia pot derivar en un comportament impulsiu i persistent fins al punt d'utilitzar els jocs d'atzar per escapar dels seus problemes.

No fer un ús correcte de la tecnologia pot derivar en un comportament impulsiu i persistent fins al punt d'utilitzar els jocs d'atzar per escapar dels seus problemes. Connectar amb ells per conèixer les seves accions, i així detectar una situació de risc . Una bona connexió entre pares i fills és la base per a una educació sòlida, basada en el respecte. És també la raó per la qual els fills accepten consells dels seus pares i confien en ells perquè els acompanyin en el seu dia a dia.

. Una bona connexió entre pares i fills és la base per a una educació sòlida, basada en el respecte. És també la raó per la qual els fills accepten consells dels seus pares i confien en ells perquè els acompanyin en el seu dia a dia. Ensenyar com gestionar els diners i el valor de les coses . La falta d'educació en finances pot fer més vulnerables els joves, pel que fa a malbaratament, estafa o contractació de serveis tòxics.

. La falta d'educació en finances pot fer més vulnerables els joves, pel que fa a malbaratament, estafa o contractació de serveis tòxics. Promoure la desconnexió de la tecnologia a través d'activitats lúdiques com excursions, concerts o l'esport . Cal ser ferms, marcar límits, fomentar un ús sa, amb normes, i arribar a un consens.

. Cal ser ferms, marcar límits, fomentar un ús sa, amb normes, i arribar a un consens. Potenciar el seu esperit crític, especialment en l'àmbit de la publicitat . Interpretar la publicitat amb esperit crític es pot fomentar des de l'entorn familiar. D'aquesta manera, es reduirà la vulnerabilitat de certs missatges publicitaris.

. Interpretar la publicitat amb esperit crític es pot fomentar des de l'entorn familiar. D'aquesta manera, es reduirà la vulnerabilitat de certs missatges publicitaris. Animar a la presa de responsabilitats a la llar per potenciar la seva maduresa. Un jove responsable sabrà millor què és el que ha de fer i la manera adequada de procedir sense necessitat que l'hi manin.

Les famílies han d'estar preparades i ser capaces d'oferir als menors una bona orientació, ja que els perills que representen per als joves les apostes en línia són més difícils d'apreciar que els riscos d'un altre tipus d'activitats lúdiques.

'Per un ús Love de la Tecnologia'. Les noves tecnologies no són l'enemic

L'escenari ideal és que aquesta relació amb la tecnologia sigui el més sana possible, gaudir dels molts beneficis que ofereix, però sense convertir-ne l’ús en un comportament tòxic; recordem que el cervell respon d'una manera molt semblant a certs estímuls tecnològics com si d'una addicció al joc o les drogues es tractés.

És possible que resulti complicat establir aquest punt concret en què la relació amb la tecnologia esdevé perjudicial, però sí que podem identificar mals hàbits que ens donin senyals més o menys clars que alguna cosa inusual està passant: si el temps dedicat a les TIC (xarxes socials, xats, internet...) comença a impedir o obstaculitzar activitats fonamentals (com menjar, dormir o relacionar-se amb normalitat), si la seva vida social és pràcticament nul·la o s'enfada amb facilitat... Si alguna cosa d’aquestes coses comença a passar potser és un bon moment per parlar amb el nostre fill o filla i, si veiem que hi ha un problema, visitar un especialista.

El que s'ha de tenir clar és que la tecnologia no és un enemic en si mateixa. El perill està en el temps de dedicació, en una utilització incorrecta, de manera que cal trobar el punt intermedi en què l'ús de la tecnologia sigui el d'avançar, entretenir, fomentar les relacions, buscar informació..., però sense que afecti la llibertat . Per aquest motiu, Orange a través de la seva iniciativa 'Per un ús Love de la Tecnologia' conscient de la preocupació existent en l'actualitat, pretén conscienciar, tant els joves com els seus pares, sobre l'ús responsable i segur d'Internet i els dispositius digitals.