Addicció a les apostes en línia: una gàbia invisible que s'ha potenciat amb la pandèmia

L'última enquesta del Ministeri de Sanitat sobre alcohol i altres drogues a Espanya apunta que el 6,7% de la població d’entre 15 a 64 anys ha jugat amb diners en apostes en línia durant l'últim any, xifra que suposa el doble del que es va registrar el 2017/2018. Això es torna preocupant si tenim en compte el percentatge de joves que confessa practicar aquest tipus d'oci habitualment, un 11%.

El confinament domiciliari després de l'estat d'alarma va provocar un augment en les apostes en línia. L'ús de la tecnologia va augmentar i la necessitat de distreure’s i provar coses noves va portar molta gent a realitzar les seves primeres apostes. El 2020 el nombre d'usuaris de jocs en línia a Espanya va créixer més d'un 8%, segons recull l'informe “Anàlisi del perfil del jugador en línia 2020”, elaborat per la Direcció General d'Ordenació del Joc. Tot i que la pandèmia va buidar els estadis de futbol i es van suspendre les competicions esportives durant 3 mesos, les apostes en línia van pujar a Espanya. Aquest mateix estudi assenyala que la despesa mitjana per jugador en línia va augmentar un 18% respecte a l'any anterior i va superar els 50 euros mensuals.

El 2020 el nombre d'usuaris actius a Espanya va arribar 1.481.807 persones. Així mateix, cal ressaltar que en aquest període es van registrar un total de 351.439 jugadors nous.

Aquest problema afecta de ple els més joves. El fàcil accés a la tecnologia els permet realitzar apostes en solitari i obtenir recompenses immediates, dos factors que influeixen a l'hora de tornar-se dependents. Una enquesta realitzada per l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions apunta que el 5,5% de les persones que van dir haver jugat presencialment o en línia durant el 2020 presenten un potencial joc patològic. En aquests casos ja estaríem parlant d'un problema de salut reconegut per l’Organització Mundial de la Salut ja que es tracta d'una malaltia o trastorn que causa estralls en la vida personal de qui el pateix.

Un mal ús de la tecnologia

Els problemes amb el joc o les noves tecnologies són una de les addiccions sense substàncies que més afecten la vida d'aquells que es troben atrapats en aquestes gàbies invisibles. Les característiques clíniques d'aquestes addiccions són similars a les que pateixen aquells que pateixen addiccions amb substàncies.

El mal ús de la tecnologia pot incidir directament en l'agreujament d'aquest problema. La seva difusió és molt més gran i ha provocat que sigui accessible a qualsevol persona amb un smartphone a la butxaca, incloent-hi els menors d'edat. Presencialment és més complicat que puguin apostar, però a través d'internet es torna més difícil verificar l'edat de la persona que està a l'altre costat de la pantalla. Segons la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) un 13% dels menors asseguren haver apostat diners a través d'Internet malgrat que la legislació ho prohibeix. A Internet tothom pot camuflar la seva identitat i els menors han trobat diferents fórmules per saltar-se el control i participar en les apostes en línia utilitzant el DNI d'una altra persona o una targeta de crèdit.

Conseqüències de les addiccions a les apostes en línia

La idea d'aconseguir beneficis econòmics fàcils i ràpids atrau molts adolescents a l'hora de tractar de trobar una font d'ingressos en les apostes en línia. Però quan les coses no surten tal com se les imaginaven, l'eufòria disminueix i la dependència augmenta.

Els trastorns que poden provocar aquestes addiccions en els joves són comparables als dels estupefaents, i provocar canvis permanents al cervell. A nivell físic poden alterar els cicles alimentaris i de son; i a nivell psicològic i social poden portar-los a l'aïllament pels deutes o una mala relació familiar. Segons la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), els riscos que afecten els joves com a conseqüència de la ludopatia van des dels problemes d'ansietat al nerviosisme, irritabilitat o insomni. També les males relacions familiars, a causa de les mentides o petits furts, i fins i tot poden arribar a afectar el rendiment escolar.

Com detectar si el meu fill pateix una addicció a les apostes en línia?

Hi ha senyals indicatius que ens poden ajudar a estar alerta per detectar si el nostre fill o familiar pateix addicció a les apostes en línia. En molts casos es tracta de menors d'edat que no tenen independència econòmica, de manera que, si sospitem que comencen a faltar diners o objectes de valor a casa, hem d'estar alerta.

Si veiem que tenen una despesa injustificada de diners o notem canvis en el seu comportament com ara ansietat, insomni, ira o baixa el seu rendiment escolar, podrien ser senyals que l'estudiant o adolescent pot tenir algun tipus de problema amb el joc en línia.

Aquesta addicció, com qualsevol altra, repercuteix en tota la família i la lluita ha de ser conjunta. El nucli familiar és un dels pilars per a la recuperació del jove, i per tant és necessari que s'impliquin en el procés de millora. Orange vol conscienciar per prevenir i ajudar els joves a lluitar contra l'addicció a les apostes en línia a través de la seva iniciativa 'Per un ús Love de la Tecnologia'.