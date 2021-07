Com beure aigua mineral natural de manera més sostenible?

Contingut ofert per:





Caixa d'aigua Bezoya 100% reciclable de 12 litres. Pascual segueix innovant a través de les seves marques per fer que totes les seves propostes siguin cada vegada més diferencials, sostenibles i adequades a les necessitats i gustos dels clients i consumidors. D'aquesta manera, la seva marca d'aigua mineral natural Bezoya reinventa la seva estratègia amb la presentació de dos nous models de negoci: aigua mineral natural en aixeta per a hostaleria i dispensing d'aigua en màquines vending.

Aquestes innovacions s'assenten sobre 4 pilars fonamentals per a la marca: creació de valor a la categoria, sostenibilitat mediambiental, seguretat alimentària i informació veraç a al consumidor.

La pedra angular d'aquests dos nous models de negoci és el seu format en caixa 100% reciclable. Es tracta d'una innovació disruptiva en la categoria d'aigües, una font d'aigua de 12 litres amb totes les comoditats per al transport, que a més incorpora una aixeta dispensadora i permet a la marca utilitzar un 70% menys de plàstic per cada litre d'aigua en comparació amb la mitjana del mercat. També compta amb nanses a la part superior per facilitar-ne el transport i ocupa un 27% menys d'espai en comparació amb l'equivalent en formats de 1,5 litres.

Aigua mineral natural en aixeta per a hostaleria

Bezoya quiere ampliar la manera en la que consumimos agua en bares y restaurantes con su nuevo lanzamiento: un grifo para dispensar agua de mineralización muy débil en el propio establecimiento.

Aixetes d'aigua Bezoya per a hosteleria. Bezoya aplica així el seu esperit innovador per integrar la sostenibilitat en el canal Horeca, situant-se a l'avantguarda de el sector d'aigües minerals naturals a nivell nacional.

En aquest cas, les caixes de 12 litres estan connectades en bateria a les noves aixetes, cosa que permet un estalvi d'espai i energia i elimina la logística inversa, al no haver de retornar envasos de vidre, alhora que s'evita, també, l’ús de plàstics.

Aixetes d'aigua Bezoya per a hosteleria. Com a conseqüència d'això, es redueix la petjada de carboni. A més, el consum d'energia és menor, ja que no es requereix l'ús de neveres de gran capacitat per a ampolles d'aigua envasada.

En aquest sentit, per a la marca d'aigua de Pascual és fonamental vetllar per un model de negoci que salvaguardi, en tot moment, la seguretat alimentària del producte. Per això, a fi de garantir les condicions de seguretat alimentària que exigeix la legislació, s'ha desenvolupat un estricte protocol d'higienització, tant dels dispensadors com del circuit integral.

“Les noves aixetes de Bezoya no només aprofundeixen en la nostra estratègia d'oferir l'aigua de la millor qualitat amb el menor impacte ambiental possible, tenint cura en tot moment de la traçabilitat i la seguretat alimentària del producte, sinó que també suposen una innovació per donar suport a la recuperació del sector hostaler” — Eliecer Hernández, director del Negoci d'Aigües de Pascual.

Creació de valor en la categoria

Per a Eliecer Hernández, "després d'un any tan dur per al canal Horeca, volíem acompanyar els hostalers i els consumidors en la tornada als bars a través d'una oferta diferencial, amb valor afegit per al negoci i que creï valor a la categoria, aportant noves solucions que redundin en benefici de tots els ‘players’ de mercat".

Your browser does not support the video tag.

Amb aquest llançament, que ha començat amb un projecte pilot en establiments de Madrid, Barcelona i Bilbao, Bezoya presenta dos models de sortidor: un amb forma de columna octogonal i un altre amb forma d'ampolla. El nou format de Bezoya incorpora un sistema de doble aixeta, cosa que permet dispensar l'aigua directament al local, a la vista del client, garantint en tot moment la seva puresa original. A més, la marca acompanya les seves noves aixetes amb uns flascons de 0,5 L o 1L per realitzar el servei a taula, tenint cura de l’estètica del producte i, com assenyala el director del Negoci d'Aigües de Pascual, "oferint en els envasos una informació completa i veraç a tots els consumidors, com a mostra de la nostra transparència i compromís real per oferir els productes de la més alta qualitat".

‘Dispensing’ d'aigua mineral natural

Màquina expenedora d'aigua Bezoya. Bezoya presenta també un nou concepte per a l'accés a l'aigua mineral natural en una màquina expenedora. En aquest nou model únic a Espanya, l'aigua se serveix directament des de la màquina, i el consumidor triar la quantitat i el recipient que utilitza; reduint, d'aquesta manera, l'ús d'envasos d'un sol ús.

Igual que el nou model d’hostaleria, la màquina ‘vending’ tindrà diverses caixes connectades en bateria. Així, l'aigua es dispensa de forma còmoda i ràpida tenint cura en tot moment de la seva qualitat.

Un cop acabada l'aigua de la màquina, el reposador només haurà de substituir la caixa per una de nova i connectar l'aixeta dispensadora a l'adaptador de la màquina. La caixa utilitzada es podrà reciclar 100% en els contenidors destinats al cartró i al plàstic, evitant la logística inversa i afavorint la circularitat.

A més, aquest nou model té un gran potencial d'expansió, ja que les màquines ‘vending’ d'aigua Bezoya s'ubicaran en centres comercials, estacions de transport públic, parcs temàtics, oficines, aeroports o al carrer, cobrint una necessitat cada vegada més demanada pels consumidors: poder reutilitzar els seus propis envasos per fomentar l'Economia Circular.

Presència creixent als mercats

Gràcies a aquests dos nous formats disruptius, Bezoya consolida la seva posició de lideratge en el mercat de les aigües en matèria d'innovació, sostenibilitat i Economia Circular.

Cal assenyalar també que, enguany, Bezoya deixarà d'utilitzar plàstic verge en les seves ampolles. Totes les ampolles de la marca d'aigua mineral natural estaran fabricades amb plàstic 100% reciclat (rPET); és a dir, a partir d'altres ampolles.

Així, Bezoya reutilitzarà 7.000 tones de plàstic, cosa que equival a uns 280 milions d'ampolles d'aigua de 1,5 litres; i evitarà l'emissió de 11,1 milions de kg CO2 a l'atmosfera, és a dir, l'equivalent al combustible emprat per més de 5.350 cotxes estàndard dièsel durant un any o el consum elèctric usat per 6.672 llars espanyoles.

Pascual i Bezoya porten el compromís amb el planeta en el seu ADN i segueixen treballant per oferir solucions innovadores per beure aigua de mineralització molt dèbil de manera sostenible.

Més informació a: https://www.bezoya.es/compromiso-bezoya/