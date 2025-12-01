EnciendeSuLuz busca il·luminar el Nadal de milers de nens en risc de pobresa

Infancia
Emergencia
silenciosa
Aldeas Infantiles SOS alerta que milers de famílies a Espanya viuen una emergència silenciosa a dins de les seves pròpies llars, on no sempre poden garantir que els seus fills i filles creixin en condicions adequades per falta de recursos.
La pobresa infantil continua sent una de les realitats més invisibles al nostre país, on més de 2,7 milions de nens, nenes i adolescents viuen en risc de pobresa o exclusió social, xifra que suposa el 34,1% de la infància. Concretament, més d’un milió estan en situació de pobresa severa, això significa que pateixen autèntiques dificultats per cobrir necessitats tan bàsiques com mantenir una temperatura adequada a casa, accedir a una alimentació equilibrada o disposar de recursos educatius. Les llars amb menors d’edat són les més vulnerables, més de la meitat (53,7%) té dificultats per arribar a fi de mes en un context marcat per l’encariment del cost de la vida, la vivenda i la falta d’ocupació estable.
Aquesta emergència silenciosa posa en risc molts de menors que, malgrat l’esforç de les famílies, troben cada vegada desigualtats més accentuades. Des d’Aldeas Infantiles SOS apunten que les famílies «sovint han d’elegir entre pagar el lloguer o la calefacció, comprar material escolar o aliments frescos, unes decisions forçades que desgasten els adults i posen els nens i nenes en una situació de constant inestabilitat». Les xifres parlen per si soles de l’impacte que això té en el benestar de la infància. El 10,2% dels nens i nenes pateixen carència de material severa; el 17,9% viu en llars que no poden mantenir una temperatura adequada; el 6,9% no pot menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies; i més del 41% resideix en famílies incapaces d’afrontar despeses imprevistes. A més, un 8,5% no disposa d’ordinador a casa, cosa que amplia la fractura digital i limita les oportunitats educatives.
Totes les llars il·luminades
Aquestes desigualtats es noten especialment en dates com el Nadal, en què les despeses augmenten considerablement a totes les llars. Des d’Aldeas Infantiles SOS han posat en marxa #EnciendeSuLuz, una campanya amb què busquen mobilitzar la societat per il·luminar la vida dels nens i nenes que afronten aquestes dates amb escassetat de recursos. Aquesta campanya compta amb la col·laboració de l’actor Miguel Ángel Muñoz, que recrea diferents moments de la vida quotidiana d’una llar on la nevera és pràcticament buida, la llum no s’encén o el fred conviu amb la resta de membres de la casa.
Amb aquesta campanya, es busca mostrar una realitat en la qual es posi de manifest que no és una casa, sinó una emergència. «Amb la teva donació a Aldeas Infantiles SOS, encens el llum, omples la nevera i tornes la calor a la llar. Aquest Nadal, encén la seva llum», es desprèn de la campanya per recaptar fons que donin suport a les famílies dels programes de Prevenció i Enfortiment Familiar de l’organització durant aquestes dates tan assenyalades. I és que no hem d’oblidar que la pobresa té un impacte directe en el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents.
Quan les dificultats econòmiques es prolonguen en el temps, acaben generant estrès, preocupació i esgotament en les famílies que el pateixen. Aquesta situació afecta en moltes ocasions els vincles afectius. A més, la falta de recursos provoca que molts nens, nenes i adolescents no puguin accedir a activitats extraescolars, esportives o culturals, cosa que limita la seva participació social i aprofundeix la desigualtat. «Les experiències compartides i el contacte amb els seus iguals són fonamentals per al seu desenvolupament emocional i social», recorden des d’Aldeas Infantiles SOS.
Lluita contra la pobresa infantil
Garantir que cap nen creixi sense l’essencial és una responsabilitat col·lectiva i hauria de ser una prioritat social. Des d’Aldeas Infantiles SOS acompanyen milers de famílies en situació de vulnerabilitat perquè puguin oferir als seus fills i filles un entorn segur, estable i afectiu. L’organització treballa de forma coordinada amb centres educatius, serveis socials i comunitats locals per assegurar una xarxa de suport estable, alhora que impulsa accions de sensibilització sobre la pobresa infantil. L’organització busca amb les seves accions prevenir que la situació d’aquestes famílies empitjori, per això a través dels seus Programes de Prevenció i Enfortiment Familiar, treballen per cobrir les necessitats bàsiques, millorar l’accés a recursos i reforçar les seves capacitats parentals.
Des d’Aldeas recorden que la pobresa infantil no és només una qüestió de recursos, sinó de drets, i cap família hauria d’enfrontar-se sola a una emergència a casa.