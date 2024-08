Aldeas Infantiles SOS llança la campanya #StopSilencio per alertar sobre l'impacte de l'assetjament escolar en la salut mental de nens, nenes i adolescents

Qualssevol que siguin els seus efectes, expliquen des d’Aldeas Infantiles SOS, “el resultat de l'assetjament escolar és un profund patiment per part de nens i nenes sense recursos emocionals per fer front al maltractament”. De fet, les estadístiques indiquen que una de cada cinc víctimes de ‘bullying’, ha pensat a acabar amb la seva vida1.

Per això l'organització d'atenció directa a la infància recomana comptar amb plans de prevenció de l'assetjament i detecció primerenca, imprescindibles per garantir un ambient segur a les aules.

Sensibilització per trencar la “llei del silenci”

Aldeas Infantiles SOS, que fa més de 25 anys que treballa en la prevenció de l'assetjament a les aules, ha realitzat una desena de xerrades de sensibilització en col·legis amb experts i joves. S'hi tracta el ‘bullying’ i també el ciberassetjament, una forma de maltractament que traspassa l’entorn físic del centre escolar per colar-se, a través de les xarxes socials, en espais que abans eren segurs per a la víctima, per exemple, la seva pròpia llar.

D'altra banda, l'organització d'atenció directa a la infància fa programes d'educació en valors en què, cada any, uns 200.000 nens i nenes d'Educació Infantil i Primària treballen conceptes com el respecte, la igualtat, la confiança o la solidaritat. A més, desenvolupa Programes de Mediació Escolar que ensenyen tècniques per millorar la convivència a l'escola, per prevenir i afrontar conflictes i per acompanyar nens, nenes i adolescents que es trobin sols.

Aquestes iniciatives es complementen amb la tasca que, cada any, l'organització duu a terme als seus 30 centres de dia i 5 centres d'educació infantil, amb motiu de la tornada a les aules. A través d'ells, Aldeas contribueix a reduir la bretxa educativa i digital proporcionant un suport que s'estén al llarg de tot l'any i que inclou: material escolar, llibres, aliments, roba, calçat i articles d'higiene, així com reforç educatiu a nens, nenes i adolescents i assessorament psicològic individual i familiar.

En el marc d'aquest treball, #StopSilencio sorgeix per visibilitzar i erradicar un problema que no només afecta els centres escolars, sinó que concerneix tota la societat. La campanya arrenca amb un espot de sensibilització protagonitzat per l'actriu, directora i guionista Leticia Dolera, qui ha dit públicament haver patit assetjament escolar, i dirigit per Lorena Pagés, guanyadora d’un Premi Goya.