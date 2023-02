Un any de guerra a Ucraïna

Des de l'esclat de la guerra, Aldeas Infantiles SOS ha contribuït a l'evacuació de 30.000 persones (nens i nenes no acompanyats i famílies amb nens i nenes a càrrec seu) de les regions més afectades per la contesa i al seu trasllat a zones segures dins del país. "Els ajudem a trobar allotjament temporal, els proporcionem suport psicològic d'emergència, menjar, aigua, articles d'higiene i no alimentaris per fer front a l'hivern", expliquen des de l'organització. "Quan els nens i nenes es troben sols, n'assegurem la protecció, mantenim els germans junts i ajudem a buscar familiars o, si no, famílies d'acollida que els puguin oferir un entorn protector".

Quan les persones desplaçades se senten relativament segures, necessiten suport per tirar endavant per si mateixes. Aldeas Infantiles els proporciona assistència material, des de menjar a dispositius per seguir les classes en línia i ajuda en efectiu a les famílies més vulnerables. Al llarg de l'any, més de 23.000 famílies van rebre suport econòmic i vals per a aliments.

Aquests desafiaments s'accentuen quan parlem de nens i nenes que presenten necessitats especials com ara problemes de salut, necessitats educatives, dificultats emocionals, i també de grups de germans en què hi hagi algun menor de sis anys. Per a tots, és especialment difícil trobar una família d'acollida que els ofereixi les cures i l'atenció plena que demanen.