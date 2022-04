Qui té un germà té un tresor

Tot i això, un nombre indeterminat dels 49.985 nens, nenes i adolescents que creixen en el sistema de protecció a Espanya s'enfronten a la separació dels seus germans. No hi ha estadístiques oficials que indiquin quants, si bé a l'hora d'escollir la mesura idònia de cura per a ells, es tendeixen a prioritzar altres criteris com l'edat o la dificultat de mantenir units un nombre elevat de germans. Aldeas Infantiles SOS afirma que aquesta pràctica és contrària al que indica la Llei de Protecció Jurídica del Menor, segons la qual “es buscarà sempre l'interès del menor i es prioritzarà, quan no sigui contrari a aquest interès, la seva reintegració a la pròpia família i que la guarda dels germans es confiï a una mateixa institució o persona perquè romanguin units”.

Aquesta és, a més, la línia marcada per les Directrius de les Nacions Unides sobre les modalitats alternatives de cura dels nens, que estableixen que la separació dels germans només es pot considerar acceptable quan hi hagi raons convincents que demostrin que mantenir-los junts va en contra del seu interès superior. Incideixen, així mateix, que la falta de capacitat o d'opcions adequades per a la ubicació de germans al sistema de protecció no en justifica la separació.

Font de suport i estabilitat

“En situacions de separació familiar, comptar amb la presència dels germans i germanes serveix per esmorteir part del dolor emocional i per disminuir la confusió mental ocasionada per la ruptura familiar”, asseguren des d'Aldeas Infantiles SOS. A més, afegeixen, “davant de contextos familiars inestables i difícils, l'enllaç entre germans s'intensifica; per això, mantenir-los junts és vital, és font de suport i estabilitat”.

Quan els pares no poden cuidar adequadament els seus fills, els germans solen convertir-se en les persones més importants en la vida de l'altre. Aldeas Infantiles SOS defensa el seu dret a créixer junts i compartir la seva infància i reclama set mesures concretes per garantir la seva no separació en processos d'acolliment:

Aplicar plenament la llei, que estableix la no separació dels germans en acolliment. L'acolliment conjunt ha de ser una consideració essencial a l'hora de planificar l'acolliment.

Adoptar la forma més adequada d’acolliment tenint en compte l’opinió dels germans, en el marc d’un procés participatiu.

Generar els recursos financers i humans necessaris per facilitar l'acolliment de grups de germans i treballar la relació entre ells durant l'acolliment.

Incloure en els plans de formació i qualificació dels educadors les competències professionals per fer front a les relacions entre germans.

Desenvolupar mètodes de recopilació de dades i estadístiques fefaents sobre els grups de germans en el sistema de protecció.

Definir estàndards unificats a totes les comunitats autònomes sobre les bones pràctiques per a l'acolliment de germans, que prevegin la seva no separació com un criteri primordial a l'hora de decidir la mesura de protecció idònia per a ells.

Garantir, en aquells casos en què els germans no puguin romandre junts,el dret a gaudir de la seva germandat i a mantenir el contacte.