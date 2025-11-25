La infància pren la paraula per defensar els seus drets en l’era digital

Activitat. Drets de la infància
Diputados
por un día
En una nova edició de ‘Diputats per un Dia’, 165 nens i nenes han fet sentir la seva veu al Congrés al costat d’Aldeas Infantiles SOS per reflexionar sobre convivència, seguretat i benestar als entorns digitals
Cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Drets de la Infància, Aldeas Infantiles SOS converteix 165 escolars en els protagonistes d’un exercici real de participació democràtica. Aquest any, aquests nens i nenes, han ocupat els escons del Congrés dels Diputats per celebrar una nova edició de Diputats per un Dia, una iniciativa que permet a la infància debatre, reflexionar i prendre decisions sobre temes que els afecten directament, especialment sobre els entorns digitals.
L’espai que normalment ocupen els polítics en actiu va acollir un ple molt especial que va comptar amb la presència de Francina Armengol, presidenta del Congrés, i del president d’Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig. Des de la tribuna, els portaveus de vuit centres educatius de diferents províncies espanyoles van compartir les seves inquietuds, propostes i compromisos, demostrant una sorprenent maduresa entorn de l’ús de la tecnologia, la convivència i la protecció a internet.
Donant veu a la infància
La primera a intervenir va ser Adriana Luque Sánchez, de l’escola Santíssima Trinidad d’El Tiemblo (Àvila), qui va reivindicar la necessitat d’aprendre a moure’s amb seguretat a la xarxa, advocant perquè «les escoles i les administracions ens ensenyin a utilitzar internet de forma segura, respectuosa i fiable i que es posin mitjans i professionals per ajudar-nos en cas de patir algun mal provocat per les xarxes». Sobre la seguretat digital en va parlar Martín Guerrero Fernández, de l’escola Ocejón (Guadalajara), al recordar un dret tan simple com essencial: el de créixer sense por. «Proposem que internet tingui llocs on només puguem accedir nosaltres amb permís dels nostres pares, i no hi puguin accedir adults fingint que són nens», va expressar.
La salut física i emocional va ser igualment present en el debat. Estella Corcho Barreno, de l’escola Gloria Fuertes de Getafe (Madrid), va alertar sobre l’impacte de les pantalles en el benestar quotidià: «Ens treuen hores de son, afecten la nostra vista i oïda i, al reduir el nostre moviment, ens tornem sedentaris i això pot provocar-nos malalties».
Un dels discursos més emotius el va oferir Hugo González Rivera, de l’escola República de Xile de Madrid, que va afirmar que «si pogués, faria un tracte amb la vida: deixaria de jugar amb el meu mòbil, per un instant amb el meu pare, per mil paraules amb la meva mare i per la comprensió dels meus profes, per tornar-me més fort, per acceptar el que soc, per sentir-me més normal. Perquè sé que amb amor em sentiré en família i aniré traient, de cada pantalla, el nen que soc de veritat».
Les desigualtats també van ser abordades en el ple. Mireya Fernández Jiménez, de l’escola Ramón i Cajal de Torrejón de Ardoz (Madrid), va recordar que no tots els nens tenen les mateixes oportunitats: «Tots mereixem una escola segura, professors que ens escoltin i materials per aprendre». Per la seva banda, Mireia Martín Llorente, de l’escola Las Cañadas de Tresscasas (Segòvia), va reclamar més claredat en el llenguatge digital demanant «que ens donin unes normes que puguem entendre. Que internet utilitzi maneres d’escriure que entenguem i així sapiguem veure les situacions perilloses. Volem sentir-nos còmodes i a gust treballant amb els mitjans digitals».
Sobre la necessitat de prevenir la violència a la xarxa va intervenir Vega Gómez Ruano, de l’escola Miguel de Cervantes de Mocejón (Toledo): «Hem vist molts casos de maltractament a través d’internet, l’últim a Andalusia... creiem que hi ha d’haver més control, dedicació i atenció als menors, i lleis més dures per castigar els assetjadors».
Finalment, Marcos López Chamorro, del CEO de Coreses (Zamora), va apel·lar a la convivència digital expressant que «internet és un lloc on podem estar amb molta gent de diferents països i creiem que hauria de ser un lloc on puguem aprendre, jugar i parlar sense por. On hi hagi respecte, amistat i ajuda entre tots, on puguem ser nosaltres mateixos sense que ningú ens faci mal».
Aldeas Infantiles SOS impulsa l’educació en valors dins i fora de l’aula.
Un exercici real de participació democràtica
Després d’escoltar tots els portaveus, els escolars van presentar setze compromisos vinculats a l’ús equilibrat i responsable de la tecnologia, i van exercir el seu dret al vot, donant així un tancament democràtic a un ple que va posar en el centre les seves veus i preocupacions.
Aquesta activitat forma part del programa educatiu Abraza tus Valores, que promou Aldeas Infantiles SOS i que ja fa 28 anys que impulsa l’educació en valors dins i fora de l’aula. El projecte convida escoles i famílies a reflexionar sobre el bon ús de les pantalles, fomentar hàbits saludables i reforçar la convivència també en els entorns digitals. Una forma de recordar que la infància no només té dret a participar, sinó també a ser escoltada.