Precisament pensant en l’important que és donar en aquestes dates, des d’Aldeas volen tornar la il·lusió a 11.000 nens i que siguin ells mateixos els que puguin escollir el regal que volen, igual que ho vam fer la majoria durant la nostra infància. Això els donarà un motiu per despertar-se amb un somriure, perquè l’alegria els inundi i els ompli d’esperança. És el millor regal del món i Aldeas et necessita per aconseguir-lo.

Et proposem un joc:

Es tracta d'un test de personalitat perquè ens diguis quines eren les teves il·lusions durant el Nadal… i et direm com ets.

Tente o Lego?

Bales o baldufes?

Nancy o Lesly?

Jugar amb videojocs o amb amics?

Tamagotchi o Furby?

¿Cluedo o Monopoly?

Airgam Boys o Clicks?

Barbie o Bratz?

Un de cada tres nens i nenes a Espanya no podrà celebrar el Nadal com desitjaria, no gaudirà dels plats típics d'aquestes dates, no posarà l'arbre de Nadal ni tindrà aquell regal amb què tant somia tret que puguem solucionar-ho. Està a les teves mans. Perquè les llars amb fills estan més exposades a veure's afectades per la pobresa, i molt especialment quan es tracta de famílies nombroses o monoparentals. Un risc que no sols condiciona el present d'aquests nens i nenes, sinó també el seu futur. I és que, si ja abans de la pandèmia els índexs de fracàs escolar i d'abandó escolar primerenc eren superiors en famílies amb rendes més baixes, les condicions socioeconòmiques tenen ara un impacte encara més gran en l'aprenentatge dels fills i filles.

Aldeas Infantiles SOS atén 11.000 nens, nenes i joves en situació de risc a Espanya i s'ha proposat que tots i cadascun visquin aquest Nadal amb la il·lusió i l'alegria que es mereixen. Vol que esperin emocionats l'arribada dels Reis Mags o del Pare Noel i puguin gaudir d'aquest regal que tant desitgen. El seu esforç és que no s'hagin de preocupar que les seves necessitats bàsiques i les de les seves famílies estiguin cobertes i que visquin proveïts de tota la seguretat, la protecció i l'afecte possibles.

Des d'Aldees ens recorden que la crisi generada per la pandèmia ha colpejat amb especial duresa aquells que ja partien una situació de desavantatge, com és el cas dels nens i nenes més vulnerables. Ells han vist com a casa creixien les dificultats per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i salut, com els afectava la pobresa energètica i com la bretxa digital restringia el seu dret a l'educació, distanciant-los dels companys que, al contrari que ells, sí que tenien accés a dispositius electrònics i connexió a internet.