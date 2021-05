Les barbacoes intel·ligents arriben a casa teva

Contingut ofert per:





Arriba el bon temps i no només això, tenim a tocar la promesa de tornar a les reunions familiars i d'amics, amb prudència i il·lusió, per gaudir a l'exterior de casa d'una de les nostres tradicions culinàries de més èxit: la barbacoa.

És temps d'iniciar la normalitat i en aquest camí, l'empresa Weber experta en barbacoes des del 1962 proposa una revolucionària línia de productes intel·ligents. Per aconseguir que els resultats siguin immillorables, presenta un catàleg amb el qual tot el procés de preparació està perfectament controlat per la tecnologia i és visible al telèfon mòbil, per únicament estar pendent de gaudir d'un desitjat dia en companyia.

La revolució de la intel·ligència als fogons

Tots els electrodomèstics estan experimentant una revolucionària transformació, gràcies a la incorporació de tecnologies ‘smart’ que milloren els resultats i en fan més còmode l’ús. Les barbacoes, de la mà de Weber, no han quedat al marge i s'han desenvolupat sorprenents models intel·ligents.

La connectivitat WiFi i el programari creat per la firma fan possible connectar l'equip amb el mòbil, per seleccionar no només el tipus de menjar, sinó també quin punt de preparació es desitja obtenir.

Des de la perspectiva dels cuiners professionals i aficionats, es tracta d'una autèntica aportació tecnològica al sector que fa possible, a més de controlar perfectament la preparació dels aliments, quedar alliberat d'estar vigilant en tot moment el procés, i així el cuiner pot participar més del dia en família o amb amics ja que les alertes de la situació de la carn li arriben al mòbil.

Si tecnològicament Weber ha sabut fer un gran pas endavant, més enllà de la digitalització, cal esmentar també que aporta un disseny personal, capaç d'encaixar en qualsevol espai de la llar.

L'objectiu darrere de la màquina

George Stephen, el creador de la marca Weber, va buscar sempre desenvolupar l'aparell de cocció perfecte, útil en qualsevol condició meteorològica, sense riscos afegits, i sense que l’afectessin els perillosos vents que poden donar-se a l'exterior. Així va néixer la barbacoa bola que a la part inferior tenia forma de bota, a la base hi havia els peus que l’estabilitzaven, i a la part superior hi havia una tapa protectora. Això permetia que la carn es cuinés al punt, ja que la calor es distribuïa de forma homogènia.

Des d'aquella primera creació fins a l'actualitat, la firma ha anat revolucionant els seus productes. A Espanya va arribar el 2005 i avui dia ha aconseguit el seu somni: fer intel·ligent la humil i desitjada barbacoa.

Sèries intel·ligents

Weber comercialitza diversos models de barbacoes intel·ligents per cuinar per fins a 15 comensals: Genesis II Ex i Spirit EX.

Model Genesis II Ex. La Genesis II Ex disposa de 3 cremadors d'alt rendiment, un complementari Sear Station i el lateral que accepta paelles i altres elements.

A més d'espai per preparar el menjar abans de cuinar-lo, també té barbacoa elevada per mantenir-lo calent. Amb llum LED per il·luminar l'espai de treball, és un dels models Premium del mercat.

Entre els valors més destacats d'aquesta sèrie intel·ligent connectada a gas amb tapa vitrificada, és el termòmetre integrat, molt precís, així com l'esmentada peça complementària Sear Station de calor intensa per marcar la carn i la reixeta Weber Elevations, que convida a cuinar en diferents nivells, manté el menjar calent i pot utilitzar-se per torrar pa. La seva taula auxiliar plegable facilita tenir a mà tots els accessoris, mentre que el cremador lateral és idoni per cuinar salses.

Modelo Spirit EX. La Spirit EX per la seva banda és una barbacoa en la qual s'han cuidat a fons els detalls: tapa vitrificada, barres Flavorizer d'acer inoxidable, barbacoa per a diversos comensals amb 3 cremadors, encesa ràpida piezoelèctrica, i sonda per controlar la situació gràcies al sistema intel·ligent integrat.

Aquesta sèrie, i en concret el model Spirit EPX-315, és la millor opció per als fans de la multitasca. Gràcies a la funció d'assistència pas a pas el cuiner rebrà alertes quan arribi a les temperatures perfectes per girar el menjar i servir-lo. La tecnologia integrada de cocció intel·ligent garanteix que s'oferiran sempre els millors resultats.

Entre les característiques destacades cal esmentar el seu paquet millorat de tecnologies intel·ligents, que aporta informació digital en temps real sobre la temperatura dels aliments i el temps restant fins que estiguin llestos al telèfon i la barbacoa. Emet un avís quan l'aliment arriba al punt de cocció preferit.

En definitiva, amb aquest tipus de productes no té sentit seguir cuinant com en temps passats, qui ha provat la intel·ligència de Weber ha quedat fascinat per les seves possibilitats.

Més solucions

L'accessori Smart Grilling Hub Weber Connect converteix qualsevol barbacoa, per senzilla que sigui, en un model avançat / connectat. Facilita implementar una gran part de les funcions intel·ligents, tant en monitorització com per proporcionar control precís a l'hora de preparar la carn.

Directament al telèfon mòbil es disposarà d'un assistent per cuinar, notificacions del temps restant per servir el menjar, recomanacions per girar la peça, etc. Diferencia aliments de diferents tipus i ofereix fins a 20 hores d'autonomia.

Control mitjançant aplicació mòbil

Mitjançant el mòbil també es pot realitzar la configuració de la barbacoa per gaudir d'una cuina guiada amb diferents receptes i consells. L'App gestiona informació puntual dels temps de cocció, de la temperatura dels aliments, permet seleccionar el punt favorit, mitjançant el temporitzador intel·ligent, que avisa de quan està tot a punt per servir, cosa que evita problemes.