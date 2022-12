Barris Orquestrats: un projecte musical amb melodia social

Text: Carmen Lancho

La música no només ens permet connectar amb els nostres records, sinó també amb sentiments tan humans com l'alegria o la nostàlgia, fins i tot amb altres persones, amb records i sentiments. Té tanta força que arriba a ser una eina transformadora per aconseguir una societat millor. Parla un llenguatge que no té fronteres i aplega sota les seves notes totes les emocions del món. Emocions que es comparteixen a partir dels instruments.

Barris que donen la nota

Foto: Adrián Ivorra. ¿Com es pot integrar totes les persones en una societat que ofereixi les mateixes oportunitats i possibilitats i en què cada persona se senti útil i inclosa? La fórmula no és senzilla, però sí que és efectiva: 4, 14, +804, 10 i 3. Aquests són els números que resumeix l'essència de Barrios Orquestados, un projecte musical amb melodia social que ja ha connectat quatre illes, 14 barris, més de 804 persones en 3 països i 10 països.



La idea de crear Barrios Orquestados va néixer el 2012 amb la intenció d'apropar la cultura a tots els sectors de la societat a través dels valors de la música, centrant-se especialment en aquells que per motius socioeconòmics poden patir una vulnerabilitat més gran.

La música ofereix oportunitats reals a persones amb problemes reals, ja que és capaç d'enfortir els vincles a casa, promoure un lleure sa i educar en valors.

I tot això és possible en barris on les alternatives d'oci cultural són escasses i els veïns no han tingut una vida justa que els hagi donat l'oportunitat de connectar i conèixer la música, per alliberar-se de les pors, sense prejudicis, amb tolerància i afecte.

Labor social sense etiquetes

Barrios Orquestados és un projecte de caràcter social que va néixer al barri de Las Torres a Las Palmas de Gran Canària. Un projecte amb essència familiar que encara perdura des que van començar a sonar les primeres notes de la mà del seu fundador José Brito.

José Brito, fundador de Barris orquestrats - Foto: Adrián Ivorra.

Sense saber-ho, sense posar-li nom ni etiquetes, Brito, que feia classes d'orgue i de piano, va iniciar el seu projecte social amb un fet curiós: uns joves li van robar unes bicicletes i en lloc de denunciar-los, va decidir fer-los classes de música a la rebotiga d’una botiga de joguines.

No és una faula, és una història real que posa en valor el valor terapèutic de la música. I durant tots aquests anys, el projecte ha estat capaç de crear un nou univers social per generar espais d'inclusió. Deu anys en què ha ensenyat i compartit amb més de 800 persones la seva passió amb l'objectiu de trencar barreres. La clau: l'amor que ha estat la benzina que ha alimentat un motor imparable, i que ha portat tot l'equip de professionals que formen Barrios Orquestados a continuar avançant.

La història de Bruno i de molts més

Barrios Orquestados és ple d'històries. Bruno és un nen que brilla amb llum pròpia. Quan va arribar al projecte no parlava amb ningú perquè li feia molta vergonya tot. Ara ha esdevingut una peça fonamental: és amic dels seus amics, ajuda els altres i crea comunitat. Ell és el culpable que la seva “mami” també hi entrés. Va trigar un dia i mig a convèncer-la perquè vibrés amb el seu primer concert, però al final ho va aconseguir.

Laura Brito, coordinadora de Barris orquestrats - Foto: Adrián Ivorra.

Infants que aprenen a tocar instruments en activitats extraescolars. Això va ser el que va cridar l'atenció a Ernesto, un altre jove alumne de Barrios Orquestados. Allà no només va conèixer xavals del seu barri, també d'altres zones com Jinamar, Cono Sur o la zona de Ciudad Alta, i tots formen part d'aquesta gran família. ¿Què els uneix? L´amor per la música.

Mentre hi hagi barris que entenguin el projecte de Barrios Orquestados, la música pot ser una eina de cohesió. La música no només s'aprèn. També ensenya valors com el respecte, la companyonia o l'amistat, fins i tot valors com el feminisme. Perquè Ernesto i centenars de joves com ell, han vist transformat el seu futur gràcies a aquest programa.

Amb música estem Mejor Conectados

El món és ple de persones que inspiren coses molt grans i que comencen amb gestos petits. Persones que aconsegueixen connexions capaces de moure el món.

I per moure el món no hi ha res com la música, per això també forma part forma part de la plataforma de continguts de Telefónica, Mejor Conectados. David Summers parla de les connexions que ha trobat al llarg de la seva vida com a compositor i baixista del mític grup del pop espanyol, Homes G.

La banda es va formar el 1982 i el 1983 ja era tota una icona en el panorama musical espanyol i llatinoamericà. Un grup format per quatre amics, Javi Molina, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez i David, que des de llavors segueixen junts i que junts han aconseguit fites com omplir llocs emblemàtics com el Madison Square Garden de Nova York.

Aquests quatre amics han connectat fins al punt que han aconseguit durant tant de temps sonar tots a una, afinant, tots a una, com la gran banda que són.

Un altre exemple de superació a través de la música és el del violinista Kamran Omarli, que, amb només 28 anys, el seu virtuosisme és conegut a tot el planeta. Kamran va néixer a Xaçmaz, Azerbaidjan, el 1994, en una època molt inestable al seu país, una situació que, sens dubte, li va deixar empremta.

Per a Omarli el seu país ha estat el seu pilar més gran, i va ser el seu motor per recórrer els 4.400 quilòmetres que separen l'Azerbaidjan de l'Escola Superior de Música Reina Sofía, a Espanya. En aquest camí, les cordes del seu violí li han servit per connectar amb altres persones que l'han acompanyat en aquest recorregut: Maxim Vengerov és un prestigiós violinista, mentor i director d'orquestra o Zakhar Bron, “el professor dels genis” de la càtedra de Violí Telefònica a l'Escola Superior de Música Reina Sofía a Madrid. Gràcies a aquestes connexions, Kamran ha aconseguit connectar cultures.

L'amor per la música ha estat vital en la vida d'un altre protagonista de Mejor Conectados: Gustavo Dudamel. Aquest geni reuneix joventut i talent, cosa que l'ha portat a dirigir l'Òpera de París, l'Orquestra Simfònica Simón Bolívar i l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles. A més de compositor, perquè també compon, ha aconseguit tres premis Grammy, i ha connectat amb artistes que no tenen res a veure amb la música clàssica, com ara Chris Martin de Coldplay o l'estrella pop nord-americana Katy Perry.

¿Què és Mejor Conectados?

Mejor Conectados és una plataforma de continguts de Telefónica on personalitats d'èxit com Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya o Nacho Azofra, o altres personatges com l'emprenedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, retraten a la perfecció la idea que “quan connectem, som capaços de fer coses increïbles”; que és la veritat universal sobre la qual es llança Mejor Conectados.

L'objectiu de Mejor Conectados no és cap altre que posar en valor el poder de les connexions humanes: «Volem fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones», afirma José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica.

«A Telefónica, creiem en un món més humà. Un món que es mou gràcies al talent de les persones. Per això donem suport al talent com millor sabem: connectant-lo. Mejor Conectados vol ser un lloc on inspirar-se, trobar-se, connectar i aconseguir coses increïbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Màrqueting Global de Telefónica.

¿Què podem trobar a cada apartat de la plataforma?

A l'apartat 'Inspírate' es visualitzaran testimonis d'alguns ambaixadors de la marca i que són persones molt conegudes, com el tennista Rafa Nadal, el xef Ferran Adrià, la nedadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o l'exjugador de bàsquet Nacho Azofra. A més, també expliquen la seva història Javier Perea, d'Smart Protection, una start-up recolzada per Wayra, o Kamran Omarli, violinista de la Càtedra de Violí Telefònica de l'Escola Música Reina Sofía.

Així mateix, juntament amb les històries d'aquestes personalitats, a Mejor Conectados podem trobar 'Aprende'. Es tracta d'una sèrie de petites “classes magistrals” on grans figures com Perico Delgado, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofereixen, en primera persona, consells i reflexions que ens poden servir d'inspiració i aprenentatge. En definitiva, per establir millors relacions en el nostre dia a dia.