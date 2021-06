El menjador escolar, un pilar per a l’alimentació i l’educació

Contingut ofert per:





El confinament per combatre la Covid-19, que va suposar el tancament de les escoles a tot Espanya, va servir per evidenciar la importància de tots aquells elements que anaven més enllà de les classes però que eren igualment clau en matèria educativa. Per exemple, el menjador escolar. I no només a nivell de formació dels alumnes, sinó també en alguns casos com a pilar per combatre la malnutrició.

La pobresa infantil s’ha incrementat fins a arribar a un 30,1% a Espanya segons la taxa Arope 2019, una situació que la pandèmia ha agreujat, eixamplant la bretxa econòmica, social i educativa. Es calcula que existeixen al país gairebé 2,5 milions de nens i nenes en risc de pobresa o exclusió social, per als quals una bona alimentació és bàsica per desenvolupar-se, per tenir una infància saludable i per rendir a l’escola. I aquí, de nou, el menjador escolar juga un paper clau, sobretot gràcies a accions com el programa de beques menjador d’Educo.

Requisit per al rendiment escolar

La desnutrició en els primers anys de vida afecta el creixement del cervell i el desenvolupament intel·lectual, mentre que una alimentació adequada és un requisit fonamental per garantir el màxim rendiment escolar dels alumnes, segons han apuntat diversos estudis. I és que molts nens i nenes acudeixen a l’escola sense haver esmorzat i fins i tot sense haver sopat la nit anterior. Per això, tal com apunta el Síndic de Greuges de Catalunya, no anar al menjador escolar augmenta el risc d’absentisme escolar i té efectes negatius sobre l’adequada nutrició dels més desafavorits.

Davant d’això, les beques menjador d’Educo no només garanteixen una alimentació sana i equilibrada a nens i nenes de famílies amb dificultats econòmiques, són també un important factor d’integració d’aquests petits a l’escola i els ajuden a millorar el seu rendiment. “Es tracta d’un programa posat en marxa a Espanya el 2013, que té per objectiu garantir un àpat complet i saludable al dia a nens i nenes en situació de risc de pobresa i exclusió social als menjadors escolars”, expliquen des de l’entitat. Des d’aleshores, ha arribat a gairebé 380.000 nens i nenes, amb més de 3.300.000 àpats.

Campanya de donacions per al pròxim curs

Ja s’han convocat les beques per al pròxim curs 2021-2022, que beneficiaran al voltant de 2.000 nens de 250 centres escolars, proporcionant uns 320.000 dinars durant tot l’any. Per aconseguir que així sigui, Fundació MAPFRE ha llançat la campanya de donacions ‘Alimentant els més petits’, que permet contribuir amb aquest projecte d’Educo per garantir una nutrició adequada al menjador escolar dels nens i nenes més vulnerables.

Les donacions rebudes aniran destinades a recolzar el cost del menjador en un percentatge que va des del 25% al 100%, en funció de les necessitats reals de les famílies. En aquest sentit, els costos mitjans d’una beca són de 3 euros al dia i 468 euros a l’any.

Les famílies d’aquests nens i nenes que reben la beca no han pogut accedir a les beques públiques per al menjador escolar o bé hi han accedit parcialment i no poden cobrir la resta del cost. I es comprometen a renunciar-hi si millora la seva situació econòmica, perquè altres se’n puguin beneficiar.

Col·laboració amb els centres educatius

Les direccions dels col·legis, juntament amb els serveis socials del municipi, identifiquen els nens i nenes en situació de vulnerabilitat, ja que coneixen de primera mà la situació de les famílies. L’import de les beques el reben directament els centres d’Infantil i Primària, públics o concertats. “Per portar a terme aquest programa el curs escolar 2019-2020, vam treballar amb 228 col·legis repartits per totes les Comunitats Autònomes d’Espanya”, afegeixen des de l’organització no governamental.

“Durant tot el curs, mantenim un contacte continu amb les direccions dels col·legis per fer un seguiment i atendre les necessitats urgents que puguin sorgir. Al final del curs escolar, les escoles ens remeten un informe qualitatiu de com ha millorat la situació de les nenes i els nens becats, així com la de les seves famílies”, resumeixen des d’Educo.

D’aquesta manera Fundació MAPFRE, a través de la seva campanya de donacions, busca millorar la qualitat de vida dels nens i nenes en situació de vulnerabilitat a través de dos fronts: l’alimentació (amb les millores a nivell de salut i hàbits que això implica) i el rendiment escolar, amb un increment de l’aprenentatge, la integració i l’autoestima.