Sabeu què se sent en caminar pel cel?

Contingut ofert per:





La tercera illa més petita de l'arxipèlag canari té grans meravelles naturals per contemplar. Potser per això compta amb més de 30 miradors repartits al llarg del territori. N'hi ha de celestials, com el d’El Santo i La Cruz del Viento; amb noms cèlebres, com el Mirador de César Manrique o el de Borges; secrets, com el del Bailadero… I encara que tots tenen el poder de deixar bocabadat, n'hi ha un que va una mica més enllà pel que fa a espectacularitat.

Ubicat a Agulo, el Mirador de Abrante desafia la gravetat. Una passarel·la voladissa de terra i parets transparents que permet fer una passejada de 7 metres pel cel mateix. Sota els nostres peus, el que molts consideren el poble més bonic de La Gomera i els pintorescos barris que l'envolten. I, si els núvols ho permeten, es pot arriba a veure la silueta del Teide i les costes de la veïna Tenerife. Unes panoràmiques de vertigen que han fet d'aquest mirador un dels imprescindibles de l'illa, malgrat haver estat construït el 2014. Tot i això, la màgia que envolta aquest lloc ja venia de molt abans.

Segons la llegenda, el nom d'Abrante prové d'una jove local enamorada que va perdre el seu estimat. Presa del dolor i després de provar diferents remeis, va trobar en aquesta imponent vertical l'única manera de tornar-se a reunir. Potser això explica el motiu pel qual el cor s'accelera només de posar un peu en aquest lloc. Per si no n'hi hagués prou caminant pel cel i contemplant un paisatge amb molta història, el Mirador de Abrante encara guarda una altra sorpresa. Al seu interior envidriat hi ha un restaurant perfecte per fer una parada i maridar la gastronomia canària amb unes vistes totalment úniques.

Rutes perfectes per perdre's a l'horitzó

Viure en primera persona imatges de postal a través d'aquestes talaies no només és cosa de La Gomera. Les Illes Canàries tenen una xarxa de més de 80 miradors habilitats, que són perfectes per descobrir la seva bellesa volcànica a vista d'ocell. A més, la proximitat entre ells permet dur a terme excursions amb cotxe al nostre aire per explorar el paisatge des de diferents punts de vista.

Un dels més destacats d'aquesta llarga llista és el Roque de Los Muchachos, el punt més alt de l'illa de La Palma i una autèntica llotja d'honor des del qual delectar-se amb la bellesa del Parc Nacional de Taburiente o contemplar un mar d'estrelles en arribar la nit. A Tenerife, espera el Mirador de Humboldt, un tranquil lloc amb vistes a la vall de La Orotava i les seves infinites plantacions de plataners, i des d'on podem atalaiar fins a tres volcans. El Hierro, per la seva banda, dedica un dels seus millors miradors a l'oceà i les formes capritxoses de la seva costa. Des de dalt d´Isora podem contemplar una espectacular badia interior fruit d´una esllavissada gravitacional succeïda fa segles. Gran Canària, per la seva banda, se submergeix a la natura a través del pic de Los Pozos de la nieve, un balcó natural a gairebé 2.000 metres d'altitud des d'on captar la majestuositat d'una autèntica Reserva de la Biosfera.

Natura i art

Quan la natura es fon amb l'art, dona lloc a una genialitat. Una cosa que es pot comprovar tant al Mirador del Río de Lanzarote com en el de Morro Velosa. Tots dos tenen en comú el segell de l'artista canari César Manrique, cosa que es nota tant a nivell arquitectònic com en la interpretació dels espais. El primer es troba a Lanzarote i és una de les seves creacions més cèlebres. El segon descansa al Parc Rural del Massís de Betancuria i permet veure Fuerteventura en profunditat en un simple obrir i tancar els ulls.

Aquest contingut patrocinat per Turisme de les Illes Canàries està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Descobreix més curiositats sobre les Illes Canàries aquí.