El poble de les 100 visites

Por Núria Bonet Icart

Arcs pels quals s’ha aturat el temps, romàntics racons empedrats, muralles i torres que ens teletransporten a l’època medieval i a les seves llegendes. ¿Com no hem d’estar d’acord amb Josep Pla? L’autor empordanès va dir de Pals a El meu país (Ed. Destino): “Pals no mereix una visita, sinó cent visites, perquè la seva ubicació ofereix la possibilitat de veure un dels paisatges més bells i inoblidables del país”.

I és que en aquest petit municipi reconegut com a Bé Cultural d’Interès Nacional i considerat també Poble amb Encant, no ens deixem de sorprendre amb el seu magnífic patrimoni històric i monumental, però també amb la seva ubicació privilegiada, al Baix Empordà, entre camps d’arròs i amb la silueta del Montgrí i les Illes Medes presidint l’horitzó. I, per descomptat, per veure-ho bé s’ha de pujar a la seva majestuosa torre de les hores o també anomenada torre de l’homenatge.

Pals existia ja abans de l’any 1000 i durant segles va ser una de les viles més pròsperes del Mediterrani, amb un port privilegiat a la badia de Pals. Aquest passat senyorial es respira en cadascun dels palauets i portades que encara es conserven dins i fora de les muralles. Perquè Pals és també un conjunt de masies fortificades i monumentals que es dispersen al voltant del poble.

El turisme actiu té en Pals un paradís amb el golf i els esports de vela. La gastronomia és un altre dels seus punts forts, amb una restauració per als paladars més exigents. Les platges són molt apreciades ja que són inusualment obertes i arenoses.