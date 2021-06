La Costa Daurada és cultura

Per Núria Bonet Icart

A més de concentrar algunes de les millors platges de Catalunya, al llarg de 3.000 quilòmetres quadrats de costa d’un blau intens inigualable, la Costa Daurada reuneix monestirs, castells, poblats ibers, muralles, catedrals, edificis modernistes i fins i tot un dels amfiteatres romans més ben conservats del Mediterrani. Cultura i paisatge es combinen a la perfecció en una costa que atresora vestigis culturals de totes les èpoques.

I és que en aquesta terra ja van deixar la seva petjada els primers habitants del Paleolític i del Neolític. Ara bé, la nostra ruta cultural per la Costa Daurada s’atura primer en els assentaments ibers, entre els quals destaca la ciutadella de les Toixoneres, a Calafell, que data del segle VI a.C. La reconstrucció parcial de cases i tallers permet comprendre com vivien aquests primers pobladors.

Després d’ells, van arribar els romans i van instal·lar la capital de la Hispània Citerior a Tàrraco, l’actual Tarragona. Reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO, aquest conjunt arqueològic concentra 14 espais i monuments situats a Tarragona i els seus voltants: les muralles romanes de la ciutat, el recinte de culte imperial, el Fòrum Provincial, el Circ, el Fòrum de la Colònia, el Teatre Romà, la Necròpolis Paleocristiana, la Torre dels Escipions, la pedrera del Mèdol, el mausoleu de Centcelles, la Vil·la dels Munts i l’Arc de Berà. Però dues de les visites obligades són, sens dubte, l’Amfiteatre, increïblement ben conservat davant del mar, i l’Aqüeducte, que es pot recórrer a peu d’extrem a extrem. Per arribar a alguns d’aquests enclavaments, es pot seguir part de l’antiga ruta romana, la Via Augusta, que en alguns trams conserva els xiprers i el seu paviment empedrat.

Visitar els monestirs de la ruta del Cister és un altre dels grans plaers culturals d’aquesta zona. Santa María de Poblet, amb el seu espectacular retaule en marbre blanc, i Santes Creus, elegit per la seva austeritat, poder i bellesa pels monarques per fixar-hi les seves monumentals tombes, són dos complexos on el temps s’atura.

En pocs quilòmetres a la rodona es concentren també alguns dels edificis modernistes més bonics i carismàtics d’aquest moviment arquitectònic a Europa. La ruta del Modernisme a Reus ens descobreix la casa Navàs, la casa Pinyol, la Casa Gasull o l’Institut Pere Mata, entre altres.

Una visita a la masia familiar de Joan Miró a Mont-roig del Camp o a la Casa Museu de Pau Casals al Vendrell són una altra parada obligada.