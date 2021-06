Mil i una formes de visitar la Garrotxa

BICICLETA

Cicloturisme a mida

Les Vies Verdes han convertit la Garrotxa en una de les comarques preferides pels ciclistes, ja sigui els eventuals que fan una passejada com els aficionats a aquest esport. Olot, la capital, és un punt clau ja que és el pas obligat per enllaçar la Via Verda del Ferro amb la Via Verda del Carrilet Olot-Girona. Són antigues vies de tren recuperades com a senders que no acumulen gaire desnivell i que s’han adaptat per a senderistes, corredors i, per descomptat, ciclistes.

L’enllaç d’aquestes vies es pot realitzar a través de dues rutes diferents: la primera va des de Sant Joan de les Abadesses, on es pot visitar el seu meravellós monestir, fins a Olot passant pel coll de Santigosa i pel coll de Coubet; i la segona passa per Santa Llúcia de Puigmal i la vall de Bianya, una joia paisatgística molt recomanable.

A més de les anteriors, existeixen diferents rutes anomenades “Els secrets de les Vies Verdes” que, a partir de la Via Verda, permeten descobrir el territori en bicicleta. Totes elles es poden consultar i planificar a la pàgina www.turismegarrotxa.com. Hi ha una gran oferta de lloguer de bicis.