Sol, platja, literatura i tradició

Cap a finals dels anys 70, Calafell es va convertir en un destí de primer ordre per al turisme de sol i platja. Famílies de Barcelona i voltants s’acostaven a aquest racó especial de la Costa Daurada per disfrutar de les seves aigües poc profundes i de la seva sorra fina.

Avui, 5 dècades més tard, Calafell manté el seu atractiu i ho fa en base a múltiples factors: les seves platges, serveis de qualitat, gastronomia amb productes del mar, una àmplia oferta d’activitats lúdiques i un important patrimoni històric i cultural. Tot això en una zona privilegiada, a pocs quilòmetres de Barcelona i Tarragona i a prop de PortAventura.

Propostes d’oci per a tots

Al llarg dels seus 5 km de platges, els visitants poden trobar una gran varietat de propostes d’oci i entreteniment vinculades al mar, des de vela, surf, o pàdel surf, fins a rutes en catamarà. Tot això davant d’un Passeig Marítim que sempre té animació, amb restaurants i establiments comercials amb vida i moviment en qualsevol època de l’any.

Però no tot s’acaba al mar. També hi ha activitats terrestres que compten amb molts seguidors, com ara rutes en BTT pels voltants, senderisme, golf, propostes de marxa nòrdica i esports tradicionals. Una de les singularitats de Calafell és l’espectacle del Bot salvavides que els tripulants bolquen i fan girar expressament per tornar-lo a la seva posició. També hi ha pràctica esportiva amb embarcacions tradicionals, com els famosos Llaguts i Vogadors de Calafell i les barques de vela llatina.

Connectats amb la història

Al marge de les activitats d’oci, Calafell amaga grans tresors històrics. Ibers, romans, àrabs, senyors feudals... tots van deixar la seva petjada en aquest municipi de la Costa Daurada, i això es fa visible en llocs com la ciutadella Ibèrica, el castell de la Santa Creu, l’església de Sant Miquel o el Centre d’interpretació del Calafell Pescador.

Un altre aspecte destacat de Calafell són els seus vincles amb la literatura hispanoamericana. L’editor Carlos Barral, una de les personalitats més emblemàtiques d’aquesta població costanera, va portar fins a Calafell grans noms de les lletres hispanes, com per exemple Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, José Agustín Goytisolo o Bryce Echenique. Tots aquests records es poden conèixer de primera mà a la Casa Barral, una de les construccions més característiques del Passeig Marítim.