5 escapades gastronòmiques per a l’estiu

Per Eduard Palomares LA XIQUELLA Dormir en una formatgeria A la Vall d’en Bas, envoltada de boscos, rius, cultius i granges, i amb els volcans adormits de la Garrotxa com a veïns, es troba La Xiquella. Es tracta d’una petita formatgeria artesana que elabora els seus productes artesans amb llet crua de vaca i ovella. Tal com ells expliquen, elaboren “formatges amb ànima que volen ser l’expressió de tot un territori”. Així que conèixer la zona on es troba el seu obrador serveix per comprendre millor tots els matisos de la seva producció. I la veritat és que ho posen molt fàcil, perquè al seu mas no només hi tenen l’obrador, sinó també un allotjament rural independent amb tres habitacions. Un lloc enmig de la naturalesa, amb un enorme jardí i una piscina d’aigua salada, que té un al·licient poc comú: l’oportunitat de conèixer com treballen a la formatgeria, descobrir els passos per a l’elaboració dels diferents tipus de formatge i degustar les seves varietats. Entre elles, un formatge madurat de llet de vaca rentat amb cervesa negra.

NOIR ET BLANC TRUFFES Buscant tòfones a Prats de Lluçanès Trobar tòfones al bosc requereix temps, paciència i habilitat, per això cada vegada es cultiven més en hivernacles. Per sort sempre queden alguns romàntics que segueixen mantenint el mètode tradicional, en el qual compta tant la intuïció i la coordinació amb els gossos (els autèntics especialistes) com el respecte per la terra i els cicles de la naturalesa. Així ho fan Clara i Josep Maria de Noir et Blanc Truffes, que busquen ‘or’ als boscos de Prats de Lluçanès (Osona). Ells recol·lecten, distribueixen i també elaboren els seus propis productes gastronòmics o de bellesa amb les dues varietats que es poden trobar a Catalunya. A l’hivern, la tòfona negra i, a l’estiu, la blanca. I aquest juny estrenen la Ruta de la Tòfona, en la qual els visitants els acompanyen a recol·lectar tòfones, coneixen les característiques d’aquest producte i tasten diferents plats als restaurants de la zona. I com a culminació, poden seguir un tractament de tofonoteràpia en un centre de bellesa.

JUVÉ & CAMPS Obre portes per celebrar 100 anys L’enoturisme ha sigut una tendència a l’alça en els últims anys, però encara hi havia cellers que es mantenien gelosos de la seva intimitat. Juvé & Camps n’era un, concentrat al 100% a elaborar els seus caves Gran Reserva. No obstant, ara té un bon motiu per obrir les portes de les seves instal·lacions de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) al públic per primera vegada: la celebració dels 100 anys de la fundació de la firma. Es tracta, tal com expliquen, d’“una visita exclusiva, participativa i experiencial a la zona més especial del celler –el bressol de les seves bombolles, carregat d’història i de valor arquitectònic singular–, on els sentits juguen un paper protagonista”. Un itinerari per descobrir de la mà d’un guia privat les caves centenàries, experimentar el moment de desgorjament artesanal, participar en el tast d’un Gran Reserva i disfrutar d’una proposta enogastronòmica. Aviat també oferiran una ruta per recórrer les vinyes de la Propietat d’Espiell.

HOTEL L’ALGADIR DEL DELTA Aprendre la cuina del delta de l’Ebre Una escapada al delta de l’Ebre per menjar-se un arròs ja és tot un clàssic. Però els interessats a aprofundir en els secrets d’aquesta cuina tan arrelada al seu territori poden fer una cosa encara més interessant: anar a comprar ells mateixos els ingredients, posar-se davant els fogons i cuinar diferents especialitats… amb l’ajuda del xef Joan Capilla. Aquesta és una de les propostes de l’Hotel l’Algadir del Delta, ubicat entre les cases de blanc impol·lut de Poblenou del Delta. Com explica Capilla, es tracta de tallers sota demanda en els quals ensenya a preparar alguns dels plats més emblemàtics de la zona. “Els acompanyo a la llotja a comprar i després cuinem junts un parell d’arrossos, algun suquet de peix i rebosteria típica, com els pastissets”, explica. Després de la pandèmia, esperen reactivar aquests tallers d’entre quatre i sis persones, mantenint les mesures de prevenció. Això sí, qui no vulgui treballar, també pot acudir al restaurant de l’hotel.