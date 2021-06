Gastronomia, art i comerç a l’Alt Empordà

Parlem de passat històric, festivals, museus, gastronomia i una clara vocació comercial, complements que fan de Figueres un destí vacacional molt atractiu.

Visites guiades

Per conèixer a fons la ciutat, l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Figueres proposa una sèrie de visites guiades i itineraris culturals de programació setmanal. La més sol·licitada és la Ruta Dalí, que recorre els espais més singulars vinculats a l’artista. La visita permet conèixer la seva casa natal, l’església on el van batejar i, per descomptat, la seva creació més complexa: el Teatre-Museu Dalí.

També és molt recomanable la visita guiada a l’església gòtica de Sant Pere, amb vestigis romànics. Val la pena pujar al campanar per disfrutar d’unes vistes espectaculars de Figueres.

Monuments i paisatge

Tampoc us podeu perdre la visita al castell de Sant Ferran, la fortalesa més gran d’Europa del s.XVIII i un prodigi de l’enginyeria militar de l’època. I si el que preferiu és la naturalesa, Figueres és l’epicentre de la xarxa de camins de senderisme i cicloturisme de la comarca.

Rutes enogastronòmiques

La cuina de l’Alt Empordà, basada en la conjunció de mar i muntanya, és una cuina de contrastos i objecte de culte entre els ambients gastronòmics més exigents. Per conèixer de primera mà els excel·lents productes locals d’aquestes terres i la seva tradició culinària, hi ha programats diversos itineraris enogastronòmics per als pròxims mesos d’estiu, que inclouen degustacions de plats tradicionals i d’avantguarda maridats amb vins de la DO Empordà.

Aquesta efervescència gastronòmica de Figueres es percep especialment en el mercat setmanal, a la Rambla i als bars i restaurants del centre històric, on abunden els productes km0. És una zona perfecta per passejar, que acull una oferta diversificada de comerços basats en la qualitat i en el tracte familiar. Actualment, el centre històric de Figueres és un gran espai comercial a l’aire lliure, que atrau compradors de les comarques de Girona i del sud de França.