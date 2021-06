Manresa: on el final és l’inici

El 2022, se celebraran 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa i donada la projecció internacional que tindrà aquesta efemèride, la ciutat prepara un programa d’actes en diferents àmbits com la cultura, l’educació, el pensament i també la promoció turística, posant èmfasi en Manresa com a final del Camí Ignasià. Es tracta d’un camí format per 27 etapes que s’inicia a Loiola, al País Basc, i que segueix els passos que va fer Ignasi de Loiola el 1522. Al llarg de la ruta es visiten importants santuaris i punts de pelegrinatge com Arantzazu, El Pilar, Montserrat i la Cova de Sant Ignasi de Manresa.

A peu, en bicicleta, en transport motoritzat, en grup, en solitari o acompanyats per guies especialitzats, el Camí Ignasià ofereix una travessia amb l’objectiu de trobar-se amb un mateix, tal com va fer Sant Ignasi el 1522 en aquesta ciutat. L’última etapa, des de Montserrat fins a Manresa, constitueix, a més, una experiència fascinant tant per recorre-la a peu, en cotxe o en transport públic. Com a proposta de senderisme (26 km amb 600 m de desnivell), es pot disfrutar d’un paisatge fascinant, des del Parc Natural de Montserrat, passant per boscos, planes i vinyes, fins a travessar el riu Cardener a l’arribada a Manresa. En cotxe, la ruta permet visitar els importants atractius turístics que formen part del Camí, com la basílica de Montserrat; el mirador del Pla de Mas Roig, l’únic punt des d’on poden visualitzar-se tots els cims de Montserrat i fer la fotografia perfecta; el celler Oller del Mas, de la DO Pla de Bages, que ofereix una àmplia oferta d’enoturisme i benestar, i la ciutat de Manresa.

La capital del Bages compta amb un important patrimoni històric com la basílica gòtica de la Seu, obra del mateix mestre d’obres que Santa Maria del Mar a Barcelona; el singular carrer medieval del Balç o el santuari de la Cova de Sant Ignasi, recentment reoberta amb uns nous mosaics de l’artista Marko Rupnik, considerat el Miquel Àngel del segle XXI.

A més a més, permet disfrutar d’un bon àpat amb productes locals, descobrir-la en profunditat amb una visita guiada, conèixer els seus museus o comprar a les botigues del centre modernista de la ciutat. Ubicada al cor de Catalunya, Manresa és, doncs, el final d’un camí però suposa l’inici d’un nou camí personal per a tots els que completin aquest Camí Ignasià.