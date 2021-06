Tocar el cel amb les mans

Per Núria Bonet Icart

Qui no ha admirat les estrelles en una nit clara d’estiu? ¿Qui no s’ha preguntat pel seu origen, la seva distància, la seva antiguitat o fins i tot pel nom que els deuen haver posat? Contemplar el cel una nit estrellada és un dels grans plaers que han perdurat al llarg de la història de la Humanitat i, encara que la contaminació lumínica ens espatlli aquest pla en la majoria de les nostres ciutats, existeix un punt on l’observació segueix tenint tota la seva màgia.

Es tracta del Parc Astronòmic Montsec (PAM), ubicat a la serra que porta el seu mateix nom, al municipi d’Àger, a la província de Lleida (www.parcastronomic.cat). Seguir una visita guiada en aquest centre, amb guies especialitzats i explicacions acurades però amenes, pot ser un gran pla tant per a parelles que busquen un pla romàntic com per a famílies i grups d’amics que comparteixen la curiositat per l’Univers.

La visita s’inicia a l’edifici central, on es troba la recepció i l’exposició permanent, en la qual s’aprofundeix en els diversos àmbits destacats del Centre d’Observació de l’Univers (COU): l’astronomia i les ciències de l’espai. És l’anomenada Sala de l’Univers, on s’exposa l’origen de planetes i estrelles, la seva ubicació i els progressos científics aconseguits en aquest àmbit. Es dedica un altre espai, la Sala Stralight, a la protecció del medi nocturn contra la contaminació lumínica.

L’Ull del Montsec

Però sens dubte, el gran atractiu pel qual val la pena un viatge al PAM, és l’anomenat Ull del Montsec. Es tracta d’una instal·lació única al món que sorprèn i impressiona tots els visitants. Consisteix en un planetari digital equipat amb un sistema de projecció 3D full dome (o en cúpula completa) que permet la recreació tant del cel actual com de qualsevol època remota. També es projecten en aquest hemisferi pel·lícules en format cúpula completa, cosa que permet mostrar al visitant aspectes diferents dels purament astronòmics gràcies al sistema 3D actiu.

Aquest equipament és a la vegada una plataforma per a l’observació del cel en directe. La seva cúpula de 12 metres de diàmetre i la paret frontal s’obren completament, de manera que deixen el visitant sota l’espectacular cel del Montsec. Sentim aquest petit espòiler, però és que aquest és precisament un dels encants de l’escapada al Montsec.

Per últim, el Parc de Telescopis és l’espai exterior del Centre d’Observació de l’Univers, i està dedicat a l’observació del firmament, tant de dia com de nit. El configuren tres edificis amb cúpules astronòmiques i espai per a la instal·lació dels telescopis portàtils del COU.

La millor observació

A finals de l’any 2012, el Montsec i el seu cel van ser avaluats mitjançant els processos d’auditories astronòmica i turística establerts per la Fundació Starlight per poder certificar la idoneïtat d’aquest punt per observar les estrelles. La conclusió final de tot el procés és que aquesta serra i el seu cel són un dels millors llocs del món per a l’observació astronòmica i per disfrutar de la llum de les estrelles.