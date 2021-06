Patrimoni Mundial a prop de casa

Per Núria Bonet Icart

S ón excepcionals. Tant, que la UNESCO ha decidit preservar-los de forma especial perquè les següents generacions puguin disfrutar-ne. I d’aquí el nom. Iniciem un recorregut pels llocs, monuments i tradicions de Catalunya que han sigut reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat.

De nord a sud, podem traçar una ruta atractiva i sorprenent, que ens portarà a visitar tots aquests llocs únics. Partim de la Vall de Boí, amb les seves vuit esglésies i una petita ermita. Sobresurten pel seu Romànic d’estil llombard, per les pintures del mestre de Taüll (es poden contemplar rèpliques in situ, les originals són al MNAC de Barcelona) i per la seva ubicació, entre les imponents muntanyes del Pirineu.

Una excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes i un bany al Balneari de Caldes, podrien ser un gran complement per a aquesta escapada. Seguint cap al sud, passem per la Pobla de Segur, on podem atrevir-nos amb els esports d’aventura, o endinsar-nos al geoparc mundial de la Conca de Tremp-Montsec.

Si seguim el riu Segre cap al sud, arribarem fins a Lleida. La capital està presidida per la seva majestuosa Seu Vella, però també mereixen una visita l’Antic Hospital de Santa Maria i el Palau de la Paeria. D’allà, ja ens endinsem al territori del Cister, amb els seus monestirs imponents. Poblet és el que està reconegut com a Patrimoni Mundial, però no es queden enrere en bellesa i pes artístic Santes Creus i Vallbona de les Monges.

A prop de Montblanc, vila emmurallada que destil·la un aire medieval per tots els costats, es pot visitar el conjunt rupestre del barranc del Mas d’en Llort, també Patrimoni de la Humanitat.

Ja arribem a Tarragona, on el conjunt arqueològic format pels vestigis d’època romana li han valgut entrar en aquesta llista privilegiada de la UNESCO. Podem passar per Reus i, a més a més de prendre’ns un vermut, podem contemplar les obres del bressol del Modernisme. Precisament, l’Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu i el Palau de la Música de Lluís Domènech i Montaner i set edificis d’Antoni Gaudí són també Patrimoni Mundial. Pujar fins a Barcelona pot ser la traca final d’aquesta ruta.