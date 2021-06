Les millors platges de Girona per disfrutar en família

Per Núria Bonet Icart

Tot hi cap en un pla de platja quan viatgem amb els més petits de la casa. Però no totes les platges són igual de tranquil·les, poc profundes, amb sorra o pedres, sense algues, amb serveis o sense... Us recomanem alguns punts de la costa de Girona que segur que us encantaran si esteu d’escapada amb nens.

L’Estartit és Destí Familiar des del 2007. I això es tradueix en el fet que té un club infantil a la platja, polseres identificatives per als més petits i programa d’animació. Aquí l’aigua és poc profunda i els petits poden entrar-hi i sortir-ne pel seu propi peu. A més, i com a pla afegit, just davant d’aquesta localitat del Baix Empordà es veuen les Illes Medes, una reserva marina amb peixos que es poden contemplar a bord del Nautilus.

Sant Feliu de Guíxols és també un bon destí familiar. En cas que es vulguin passar uns quants dies a la zona, es pot disfrutar del Camí de Ronda per passejar pel front marítim i les roques amb total seguretat i, des d’allà, baixar a qualsevol sorral i prendre un bany. Dues de les millors platges d’aquesta zona per a les famílies són Sant Pol i s’Agaró.

Un altre tram molt recomanable del Camí de Ronda és el que connecta Empúries amb l’Escala, a l’Alt Empordà. A més de les cales i aigües cristal·lines, podrem visitar les ruïnes d’una de les primeres colònies gregues de la Península.

Entre divertides cales

Entre les apostes segures dins de la zona més agresta de la Costa Brava, a la zona de Begur, hi ha Tamariu i sa Riera, majestuoses i tranquil·les, amb sorra granulada i una profunditat normal i progressiva. Molt a prop es troben desenes de cales que, si anem ben calçats per evitar punxades d’eriçons, seran molt divertides per explorar, pescar i bussejar.

Sant Antoni de Calonge també ha rebut la denominació de ciutat familiar i la seva platja compta amb tot tipus d’activitats i comoditats per a les famílies: un espai nadó i club infantil, un reservat per canviar bolquers i, per als que ja sàpiguen nedar bé, una zona d’inflables al mar.