Un racó privilegiat a la Costa Brava per disfrutar com mai de l’estiu

I allà es troba Castelló d’Empúries, un municipi gironí que reuneix tots els atractius per disfrutar d’unes vacances privilegiades. Canals per navegar, platges, espais protegits, esports o arquitectura medieval. L’oferta és extensa i cada any s’hi afegeixen noves propostes interessants.

Empuriabrava: 24 km de canals navegables

Castelló d’Empúries comprèn dos nuclis de població, la vila medieval i Empuriabrava, la marina residencial més gran d’Europa. Aquest traçat de canals navegables, inspirats en la Venècia clàssica, va atraure als anys 70 un gran nombre d’estrangers d’alt nivell econòmic.

Avui, 50 anys més tard, l’espai segueix sent un destí únic per al turisme de sol i platja, amb una oferta lúdica que inclou des d’esports com la vela, el windsurf o kite surf, fins a propostes més atrevides. Allà es troben l’Skydive Empuriabrava, un centre de paracaigudisme de reconeixement internacional, i un túnel de vent que simula la caiguda lliure.

Espais protegits i ciutat medieval

Al marge dels canals i de les activitats d’oci vinculades al mar, un altre punt fort de Castelló d’Empúries té a veure amb la naturalesa. El Parc Natural dels Aiguamolls és un espectacle per als amants de les aus i permet conèixer de prop una extensa mostra de la flora i fauna autòctones. Tot això enmig de la badia de Roses, amb més de 45 km de platges i cales poc profundes d’una bellesa única.

L’atractiu de Castelló d’Empúries també té molt a veure amb el seu patrimoni històric i cultural. El municipi, que va jugar un paper molt important a l’època medieval, conserva un sector de muralla i fossat molt ben conservats i reuneix un bon nombre de construccions destacades, com la basílica de Santa Maria, el portal de la Gallarda, el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, o l’Ecomuseu-Farinera, un antic molí de farina que mostra la manera de treballar dels professionals del pa.