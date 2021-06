Viatge al Cap de Creus

Per Núria Bonet Icart

Roques de totes les formes possibles, aigües cristal·lines, un far de pel·lícula i vinyes a l’infinit. No tot són platges a l’Alt Empordà. Precisament, si per alguna cosa s’ha guanyat el cor dels visitants és per la diversitat dels tresors que acumula, tant artístics com naturals. Aquí un es pot deixar seduir per viles i castells medievals, pel majestuós monestir de Sant Pere de Rodes o per les petjades de Salvador Dalí. Tot hi cap a la punta nord de la Costa Brava.

El Cap de Creus és un parc natural que té la peculiar característica de ser marítim i terrestre, és a dir, que protegeix la península del cap de Creus (unes 11.000 hectàrees) i el seu entorn marí (unes 3.000 hectàrees). Aquí es combinen penya-segats abruptes, roques fosques solcades pel vent i la sal, illes i illots i cales recollides. Aquí, entre l’esbojarrat vent de Tramuntana que li confereix un caràcter especial, es poden observar espècies biològiques endèmiques i úniques al món.

Recentment, i per evitar aglomeracions, l’accés al parc natural del Cap de Creus en cotxe particular s’ha restringit i s’ha d’agafar un bus llançadora per arribar fins a la punta d’aquest cap, cada vegada més freqüentat.

Dins del parc del Cap de Creus hi trobem també els municipis de Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Roses. Tots ells conserven l’encant de la pedra vella i del paisatge agrest de la zona. Però potser l’estrella segueix sent Cadaqués, per la seva ubicació, per l’harmònic conjunt de cases emblanquinades i el seu característic campanar i pel seu aire de poblet mariner encara intacte.

Entre els castells i monestirs de la zona, s’ha de fer una parada en el camí a Sant Pere de Rodes. Aquest sobri però espectacular monestir ubicat sobre la serra i amb vistes al mar, suposa una fita del romànic català i se’n poden visitar gran part de les dependències.

Si per alguna cosa és conegut també l’Alt Empordà és pels seus vins. Una cultura enològica que va a l’alça, com així ho demostren els nombrosos cellers que obren les seves portes i les seves vinyes per explicar al viatger com elaboren un vi, que els ha valgut ja la Denominació d’Origen.