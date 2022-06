Viatge a l’origen de Catalunya: el Ripollès

Una de les parades indispensables és el monestir de Ripoll, fundat al segle IX per Guifré el Pilós, aquest conjunt romànic es va convertir en un dels centres culturals més importants de l’Europa medieval. Les visites guiades per la basílica, el claustre, la necròpolis i la meravellosa portalada són una bona opció per conèixer tots els seus detalls.

Però per tota la comarca es poden apreciar vestigis d’una època en la qual el Ripollès va ser un gran centre de poder que li ha valgut l’apel·latiu de Bressol de Catalunya. Els monestirs de Sant Joan de les Abadesses i de Sant Pere de Camprodon, l’espectacular santuari de Montgrony, penjat literalment a la muntanya, o el pont nou de Camprodon fan que ens teletransportem a l’època del comte Arnau i les seves llegendes.

Les majestuoses muntanyes del Ripollès es poden recórrer en mil rutes a peu o en bicicleta, pensades per a totes les edats i perfils: passejades en família, rutes BTT, o fins i tot un ascens fins al port de muntanya de Vallter, el més elevat de Catalunya.

Fauna i flora a l’abast

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser està envoltat per muntanyes de gairebé 3.000 m. com el Puigmal o el Bastiments, amb una fauna i flora espectaculars. Pujar al monestir de Núria amb el cremallera o veure ossos i llops a Molló Parc Animals és una altra opció per disfrutar de la naturalesa. I no s’ha de deixar passar l’oportunitat de tastar els formatges i productes de la comarca als seus mercats i tastets.

